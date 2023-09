SV Hellmonsödt bringt Aufsteiger erste Heimniederlage seit 26. Oktober 2022 bei

Details Samstag, 23. September 2023 14:04

In der 1. Klasse Nord stand zum Auftakt des sechsten Spieltages das Kräftemessen zwischen der Union Biohort Neufelden und dem SV Hellmonsödt auf dem Programm. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenachten. Während der Aufsteiger in den letzten sieben Heimspielen sieben Siege feierte, ergatterten die Mannen von Trainer Daniel Matischek in den letzten sechs Partien in der Fremde nur mickrige zwei Punkte. Nach dem Aufstieg und einem sensationellen Saisonstart mit drei Siegen am Stück, mussten die Neufeldener am vergangenen Wochenende in Neustift die erste Niederlage einstecken. Am Freitagabend war dann auch die tolle Heim-Serie der Union Geschichte, zog die Mahringer-Elf mit 2:5 klar den Kürzeren und musste den eigenen Platz erstmals seit 26. Oktober 2022 als Verlierer verlassen. Der SVH hingegen konnte den Auswärtsfluch bannen, in der Fremde den ersten "Dreier" seit 21. April einfahren. Zudem kletterten die Grün-Weißen in der Tabelle bis auf den zweiten Rang nach oben und zogen nach Punkten mit Ligaprimus Vorderweißenbach gleich.

Effiziente Gäste mit früher 3:0-Führung - Neufeldener Doppelschlag

In der Hopfen & Schmalz Arena wurde die Heimelf von Coach Michael Mahringer eiskalt erwischt. Die Hellmonsödter fanden gut ins Spiel, waren zudem ungemein effizient und wussten ihre Chancen zu nutzen. Nach rund einer Viertelstunde wurde Thomas Oyrer im Union-Strafraum zu Fall gebracht - Mario Riener verwandelte den fälligen Elfmeter. Wenige Minuten später scheiterte Haris Balihodzic zunächst an Neufelden-Schlussmann Manuel Höfler, Michael Schwarz stand goldrichtig und versenkte die Kugel. Kurz danach klatschte das Leder an die Stange, ehe Oyrer den Abpraller zum 0:3 verwertete. Die Messe schien gelesen, doch die Zuschauer kamen an diesem Abend auf ihre Kosten. Nach einer halben Stunde hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude, als Stefan Leibetseder das Spielgerät staubtrocken ins linke Eck setzte. Keine fünf Minuten später war der Aufsteiger endgültig zurück im Spiel - nach einer Balleroberung kombinierten sich die Neufeldener durch das Zentrum, ehe Maximilian Hirnschrodt nach einem weiten Pass den 2:3-Pausenstand besiegelte.

Riener verwandelt zweiten Elfmeter und schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kaiser warteten die Zuschauer zunächst vergeblich auf weitere Tore, hatten die Mannschaften ihr Pulver vermeintlich vor der Pause verschosssen. Im zweiten Durchgang ging es munter hin und her, klare Chancen waren auf beiden Seiten jedoch Mangelware. Mitte der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische zum zweiten Mal an diesem Abend im Neufeldener Strafraum auf den Punkt - nach einem erneuten Foul an Oyrer war es abermals Riener, der den Strafstoß zur Vorentscheidung verwertete. Nach diesem Treffer steckte der Aufsteiger nicht auf, die Gäste hatten das Geschehen jedoch unter Kontrolle und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. In Minute 80 war die Messe dann gelesen, als Riener sich auf der linken Seite durchsetzte, mit einem Schuss ins kurze Eck Keeper Höfler überraschte und mit seinem dritten Treffer im Match den 5:2-Sieg des SV Hellmonsödt unter Dach und Fach brachte.

Daniel Matischek, Trainer SV Hellmonsödt:

"Wir haben uns gegenüber den letzten Wochen spielerisch erheblich steigern, waren zudem ungemein effizient und konnten einen verdienten Sieg feiern. Die Erleichterung nach dem ersten Auswärtssieg seit fünf Monaten ist riesengroß, zudem sind wir mit diesem Dreier in der Tabelle vorne dran. Der Plan ist, im Heimspiel am kommenden Samstag gegen St. Stefan nachzulegen und den eroberten Platz im Spitzenfeld der Tabelle zu festigen".

