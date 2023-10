Siegesserie prolongiert! Union Nebelberg bleibt nach Triumph in Neufelden weiterhin vorne dran

Details Montag, 09. Oktober 2023 16:47

Die Union BIOHORT Neufelden steckte gegen die Union Nebelberg eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Die Nebelberger konnten so ihre Serie von drei Siegen en suite weiterführen und stehen in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Vorderweißenbach auf dem starken dritten Rang.

Lauss trifft doppelt

Durch einen schnellen Doppelschlag erspielten sich die Gäste zu Beginn eine komfortable Führung: Für das 1:0 zeichnete sich Markus Lauss verantwortlich. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Sebastian Hellauer nach einem Konter den Vorsprung von Nebelberg. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Lauss per Kopf seinen zweiten Treffer nachlegte (40.) und eine starke erste Hälfte mit dem 3:0 abrundete. Letztlich bekam die Union Neufelden auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Zahlen und Fakten

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Neufelden den zehnten Tabellenplatz bei. In der Verteidigung der Union BIOHORT Neufelden stimmt es ganz und gar nicht: 18 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vor fünf Spielen bejubelte die Union Neufelden zuletzt einen Sieg.

Mit vier Siegen in Folge sind die Gäste so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Nebelberg momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft die Union BIOHORT Neufelden auf die Union Wippro Vorderweißenbach, die Union Nebelberg spielt am selben Tag gegen die AVIVA Waldmark St. Stefan.

1. Klasse Nord: Union BIOHORT Neufelden – Union Nebelberg, 0:3 (0:3)

40 Markus Lauss 0:3

12 Sebastian Hellauer 0:2

10 Markus Lauss 0:1

