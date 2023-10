Union Oberneukirchen über ersten Saisonsieg erleichtert - 2:1 in St. Martin/M.!

Details Montag, 16. Oktober 2023 09:47

In der neunten Runde der 1. Klasse Nord stand unter anderem die Begegnung zwischen der Union St. Martin/M. 1b und der Union Oberneukirchen auf dem Programm. Mit zwölf eroberten Punkten aus den ersten acht Spielen rangierte der zweite Anzug des OÖ-Ligisten dabei im gesicherten Mittelfeld, während die Union Oberneukirchen heuer bis dato ordentlich kämpfen musste, nach vier Unentschieden und vier Niederlagen noch immer auf den ersten Sieg wartete. Es gibt jedoch für alle Anlässe ein erstes Mal, so auch an diesem Tag.

St. Martin überrumpelt

Was sich in der Anfangsphase der Partie zwischen St. Martin und Oberneukirchen abspielte, war keinesfalls alltäglich, möglicherweise sogar ein Fall für das Buch der Rekorde. Nach nur wenigen Sekunden, Oberneukirchens Trainer Meindl sprach von maximal zehn sowie vom schnellsten Tor seiner Laufbahn, gingen die Gäste bereits mit 1:0 in Führung. Nach einem Diagonalball auf Philipp Maureder spielte dieser auf Tobias Wollendorfer, der das Spielgerät schnurstracks ins Kreuzeck schweißte.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den – so hatte man den Eindruck – „ONK“ jedoch stets im Griff hatte. Sicher förderlich war aus Sicht der Gäste der Strafstoßpfiff nach 20 Minuten. Nach einem Lochpass von Grasböck auf Wollendorfer, lief dieser im Strafraum quer, St. Martins Keeper kam raus, berührte ihn, und der Unparteiische gab Elfmeter. Bastian Koller verwertete daraufhin sicher zum 0:2.

Nach hektischer Situation Oberneukirchen in Unterzahl

Nach 36 Minuten wurde es dann hektisch. Nach einer strittigen Situation kritisierte der bereits verwarnte Mario Meindl den Schiedsrichter, woraufhin der Gelb-Rot zeigte. Oberneukirchen war damit rund eine Stunde in Unterzahl, da ein verletzter Spieler draußen lag, kurzzeitig sogar nur zu neunt.

In der Pause stellte Oberneukirchen freilich um, wollte durch Kompaktheit die Führung irgendwie über die Zeit bringen. Die Gäste agierten auch geschickt, gaben alles, um den ersten Saisonsieg in trockene Tücher zu bekommen. Klarerweise übernahmen die Hausherren spätestens zu diesem Zeitpunkt das Kommando, setzten ihrerseits alles daran, rasch zum Anschlusstreffer zu kommen. Letzterer wollte und wollte jedoch nicht fallen, beziehungsweise erst zu spät. Eine Minute vor Schluss wehrte Oberneukirchens Keeper nach einem Eckball das Spielgerät ins eigene Tor ab, zuvor avancierte ebenjener Timo Ruckendorfer jedoch zu einem der Matchwinner, indem er einige Male ausgezeichnet gegen St. Martins Stürmer pariert hatte. „ONK“ durfte damit am Ende über den ersten Saisonsieg jubeln.

Gerhard Meindl, Trainer Union Oberneukirchen:

„Das 1:0 war das schnellste überhaupt in meiner allgemeinen Karriere im Fußball. Nach dem 2:0, das aus einem Elfmeter fiel, hatten wir dann eine strittige Situation, da lag einer unserer Spieler verletzte bei der Cornerlinie. Der Schiedsrichter sagte daraufhin, er liege eh draußen, er lag aber auf der Linie. So wurde der Eckball angepfiffen, Mario Meindl hat daraufhin disktuiert und Gelb-Rot bekommen. Da war ein voller Aufruhr, es war ziemlich hektisch. In der Pause haben wir dann umgestellt und es taktisch gut runtergespielt. Wir haben uns hinterher gesagt, dass wir heute wirklich einmal durchschnaufen können.“

