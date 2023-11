Rechberger-Doppelpack! SU St. Martin/M. 1b nimmt Hürde SV Lichtenberg ohne Probleme

Details Montag, 30. Oktober 2023 17:29

Am Sonntag trafen die SU St. Martin/M. 1b und der SV Lichtenberg aufeinander. Das Match entschied St. Martin/M. 1b mit 2:0 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b wurde der Favoritenrolle gerecht und bleibt so auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Rechberger schießt Hausherren zum Sieg

Zu Beginn taten sich beide Teams noch schwer, aus etwaigen Vorstößen Kapital zu schlagen und neutralisierten sich vorwiegend. Vor dem Seitenwechsel sorgte dann Gregor Rechberger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Lichtenberg (42.). Ein Tor auf Seiten der SU St. Martin/M. 1b machte so zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit dem 2:0 via Strafstoß sicherte Rechberger der Heimmannschaft nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann St. Martin/M. 1b gegen den SV Lichtenberg.

Zahlen und Fakten

Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Martin/M. 1b.

Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Lichtenberg derzeit auf dem Konto.

Die SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b setzte sich mit diesem Sieg vom SV Lichtenberg ab und nimmt nun mit 18 Punkten den vierten Rang ein, während der Gast weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft die SU St. Martin/M. 1b auf die Union BIOHORT Neufelden, Lichtenberg spielt tags zuvor gegen die Union Oberneukirchen.

1. Klasse Nord: SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b – SV Lichtenberg, 2:0 (1:0)

73 Gregor Rechberger 2:0

42 Gregor Rechberger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.