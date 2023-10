SV Gramastetten feiert gegen Schlusslicht vierten Auswärtssieg

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 19:47

In der 1. Klasse Nord wurde der elfte Spieltag bereits am Nationalfeiertag mit der Begegnung zwischen der Union Dreihans Peilstein und dem SV Gramastetten eröffnet. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Fünftplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, zumal der SVG in den fünf bisherigen Auswärtsspielen drei "Dreier" einfahren konnte. Der Nachzügler hingegen wartet seit dem Auftaktsieg gegen Altenfelden vergeblich auf ein Erfolgserlebnis, avancierte jedoch mit nicht weniger als fünf Unentschieden zum "Remis-König" der Liga. Am Donnerstagnachmittag blieb die Union im zehnten Match in Folge sieglos, zog mit 0:2 den Kürzeren und ist weiterhin in Besitz der "Roten Laterne". Die Mannen von Trainer Patrick Philipp hingegen fanden vier Tage nach einer 0:2-Pleite in Oberneukirchen wieder in die Erfolgsspur und kletterten mit dem vierten Auswärtssieg in der Tabelle vorerst bis auf den dritten Rang nach oben.

Ranninger vergibt Elfmeter - Gramastettener Joker sticht

Vor rund 150 Besuchern fand der Tabellenletzte gut in die Partie, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Noch in der Anfangsphase übernahmen die Gramastettener das Kommando und waren in der Fischer Arena um die Führung bemüht. Nach einer halben Stunde konnte Jonas Krennmayr im Peilsteiner Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - beim daraus resultierenden Elfmeter scheiterte Manuel Ranninger an Union-Schlussmann Martin Bartizal, den Nachschuss setzte das 25-jährige Gramastettener Eigengewächs an die Latte, ehe ein Verteidiger den Ball zur Ecke klären konnte. Bei diesem Corner stand Rohullah Sharifi, der in dieser Woche krankheitsbedingt kürzer treten, dann jedoch den verletzten Philipp Katzmair ersetzten musste, goldrichtig und fixierte den 0:1-Pausenstand.

Sharifi schnürt Doppelpack

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit gefällig nach vorne spielenden Hausherren. Das Team von Coach Reinhard Eisner erarbeitete sich im zweiten Durchgang zunächst ein Übergewicht, eher der SVG wieder besser ins Spiel fand und den Vorwärtsgang einlegte. Die Gäste hätten den Sack zumachen können, doch nach einer scharfen Hereingabe des ebenerst eingewechselten Hannes Kriechbaumer und einem Schuss von Simon Windpassinger, fischte Peilstein-Keeper Bartizal das Leder aus dem Eck. Kurz nachdem Peilsteins Simon Hofer einen Freistoß aus rund 20 Metern knapp neben den Kasten gesetzt hatte, stach Gramastettens Joker zum zweiten Mal an diesem Tag. Nach einer Mehrfach-Chance der Gäste sowie einem Gestochere, war es abermals Sharifi, der das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen köpfte und für die Gramastettener die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Auch nach dem zweiten Tor des 22-jährigern Angreifers steckte der Nachzügler nicht auf und hatte in Minute 91 den Anschlusstreffer vor Augen - nach einem Stanglpass von links wurde der erste Schuss zunächst geblockt, den zweiten Versuch konnte Gästegoalie Julian Hofer aber mit einem tollen Reflex entschärfen. Kurz danach war Schluss und der fünfte 2:0-Sieg des SV Gramastetten in dieser Saison amtlich.

Lukas Steidl, Sportlicher Leiter SV Gramastetten:

"Auch wenn wir in beiden Halbzeiten die Anfangsphase verschlafen haben, konnten wir in einem mäßigen Spiel einen verdienten Sieg feiern, unsere enorme Auswärtsstärke untermauern und mit diesem Erfolg den Platz im Vorderfeld der Tabelle festigen. In der nächsten Runde erwartet uns gegen Ulrichsberg/Klaffer keine leichte Aufgabe, wollen das letzte Heimspiel in diesem Jahr aber erfolgreich gestalten".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.