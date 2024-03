Doppelpack von Lauss reicht Nebelberg nicht – Vorderweißenbach baut Tabellenführung aus

Details Montag, 18. März 2024 16:28

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der Union Vorderweißenbach und der Union Nebelberg an diesem 14. Spieltag. Die Vorderweißenbacher wurden der Favoritenrolle somit gerecht und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus – der Abstand zu den schärfsten Verfolgern Nebelberg und Gramastetten beträgt somit acht Punkte.

Hausherren antworten gekonnt auf frühen Rückschlag

Die Union Wippro Vorderweißenbach geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Markus Lauss das schnelle 1:0 für die Union Nebelberg erzielte. Jetzt erst recht, dachte sich Wendelin Anton Wolfmayr, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (13.). In einer munteren Anfangsphase hatten die im Vorfeld favorisierten Hausherren zwar etwas mehr vom Spiel, die Gäste hielten aber gut dagegen und fanden ebenso offensiv Akzente vor. Ondrej Svoboda stellte die Weichen für Vorderweißenbach auf Sieg, als er in Minute 32 nach einem Angriff über die rechte Seite mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 49. Minute erhöhte Florian Watzinger auf 3:1 für das Heimteam. Mit der mittlerweile komfortablen Führung für den Spitzenreiter ging es in die Kabine. Mit dem 2:3 gelang Lauss ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (79.). Kurz vor Abpfiff sah Sebastian Hellauer noch die Ampelkarte und wird den Nebelbergern im nächsten Spiel fehlen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Vorderw.bach Nebelberg 3:2.

Zahlen und Fakten

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die Union Wippro Vorderweißenbach 30 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 39 Treffern stellt Vorderweißenbach den besten Angriff der 1. Klasse Nord.

Durch diese Niederlage fällt die Union Nebelberg in der Tabelle auf Platz drei zurück. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 30 Zählern befindet sich Vorderw.bach voll in der Spur. Die Formkurve von Nebelberg dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft die Union Wippro Vorderweißenbach auf den SV Gramastetten, die Union Nebelberg spielt am selben Tag gegen die Union Truckcenter Altenfelden.

1. Klasse Nord: Union Wippro Vorderweißenbach – Union Nebelberg, 3:2 (3:1)

79 Markus Lauss 3:2

49 Florian Watzinger 3:1

32 Ondrej Svoboda 2:1

13 Wendelin Anton Wolfmayr 1:1

9 Markus Lauss 0:1

Details

