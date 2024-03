Klare Angelegenheit im Kellerduell: Eidenberg fährt in Peilstein wichtigen Sieg ein

Details Samstag, 23. März 2024 14:27

Die Union Dreihans Peilstein machte im Kellerduell gegen die Union Eidenberg/Geng eine schlechte Figur und verlor mit 0:3. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Eidenberg/Geng heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Eidenberg/Geng gegen die Union Peilstein mit 2:1 die Nase vorn.

Reiter sorgt für frühe Führung

Vor den Augen der etwa 200 Zuschauer stellte Sebastian Reiter mit einem sehenswerten Treffer das 1:0 für die Union Eidenberg/Geng sicher (14.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Jakob Matischek versenkte die Kugel nach Wiederanpfiff zum 2:0 für Eidenberg/Geng (51.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Eidenberg/Geng, als man durch Max Köppl das 3:0 besorgte (88.). Schließlich erlitt Peilstein im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.

Zahlen und Fakten

Das Schlusslicht bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Nord. Wann bekommt die Union Dreihans Peilstein die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Union Eidenberg/Geng gerät man immer weiter in die Bredouille. Mit erschreckenden 35 Gegentoren stellt die Union Peilstein die schlechteste Abwehr der Liga. Zwei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Für Peilstein sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Eidenberg/Geng im Tableau auf die zwölfte Position. Die Union Eidenberg/Geng bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über die Union Dreihans Peilstein ist Eidenberg/Geng weiter im Aufwind.

Die Union Peilstein tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 20:00 Uhr, bei der SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt die Union Eidenberg/Geng die Union Nebelberg.

1. Klasse Nord: Union Dreihans Peilstein – Union Eidenberg/Geng, 0:3 (0:1)

88 Max Köppl 0:3

51 Jakob Matischek 0:2

14 Sebastian Reiter 0:1

