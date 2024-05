St. Stefan überrascht mit Auswärtssieg gegen Tabellenführer Vorderweißenbach

Details Dienstag, 21. Mai 2024 20:51

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse Nord setzte sich Waldmark St. Stefan mit einem klaren 2:0 gegen Union Wippro Vorderweißenbach durch. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, konnte St. Stefan effizienter ihre Gelegenheiten nutzen und sich wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sichern.

Intensive erste Halbzeit mit Führung für die Gäste

Die Partie begann intensiv, wobei Vorderweißenbach, der Tabellenführer, von Beginn an Druck machte. Schon in der 5. Minute verpasste Watzinger knapp die Führung. Das Spielgeschehen gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams kämpften um jeden Ball. In der 36. Minute nutzte St. Stefan einen Fehler des gegnerischen Keepers Weissenböck aus: Kitzmüller spielte einen präzisen Pass zu Hehenberger, der den Ball querlegte, sodass Thomas Pührmayr den Ball mühelos ins leere Tor köpfte und somit die Führung zum 0:1 erzielte.

Chancen auf beiden Seiten, St. Stefan effektiver

Nach der Pause suchten die Vorderweißenbacher vehement den Ausgleich. Besonders in der 52. Minute kam Svoboda zu einer großen Chance, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel. St. Stefan blieb jedoch gefährlich und konnte in der 66. Minute durch Thomas Pührmayr, der nach einem langen Ball und guter Vorarbeit von Gaisbauer aus spitzem Winkel traf, auf 0:2 erhöhen. Die Vorderweißenbacher intensivierten ihre Angriffe, doch ein Tor wollte trotz mehrerer guter Gelegenheiten nicht gelingen.

In der Schlussphase des Spiels erhöhte Vorderweißenbach den Druck weiter. Es folgten mehrere aufregende Momente, darunter ein Schuss von Raab, der nach einer schönen Vorlage von Weissengruber durch Hartl pariert wurde. Auch ein weiterer Versuch von Schwarzinger, den Ball über die Linie zu drücken, scheiterte. St. Stefan verteidigte geschickt und ließ kaum klare Torchancen zu. Trotz zehn Minuten Nachspielzeit konnte Vorderweißenbach den Abwehrriegel von St. Stefan nicht überwinden.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste aus St. Stefan, die sich über wichtige drei Punkte freuen konnten. Vorderweißenbach, obwohl dominant in vielen Phasen des Spiels, musste sich der Effektivität der St. Stefaner beugen. Mit diesem Sieg bleibt die Meisterschaft in der 1. Klasse Nord weiterhin spannend und offen. Die St. Stefaner zeigten einmal mehr, dass sie auch gegen stärkere Heimmannschaften punkten können.

1. Klasse Nord: Vorderw.bach : St. Stefan - 0:2 (0:1)

66 Thomas Pührmayr 0:2

36 Thomas Pührmayr 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.