SV Gramastetten sichert sich mit klarem 3:0-Sieg gegen Nebelberg Vizemeistertitel

Der SV Gramastetten setzte sich am letzten Spieltag der 1. Klasse Nord nach einem überzeugenden Auftritt mit 3:0 gegen die Union Nebelberg durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SVG den Grundstein zum Erfolg und ließ den Gästen kaum Chancen. Mit dem 13. Saisonsieg sicherten sich Gramastettener den Vizemeistertitel.

SVG mit früher Führung

Das Spiel begann mit einem druckvollen Auftritt der Heimischen, die bereits in den ersten Minuten den Ton angaben. In der 4. Minute setzte Philipp Kastner ein erstes Zeichen mit einem starken Abschluss, der jedoch von Gäste-Keeper Kevin Ascher hervorragend pariert wurde. In der 14. Minute folgte dann der verdiente Führungstreffer: Jonas Krennmayr zeigte eine unglaubliche Einzelleistung, erkämpfte sich den Ball zweimal zurück und legte schließlich für Rohullah Sharifi auf, der mühelos zum 1:0 einschob.

Die Gramastettener blieben am Drücker und erhöhten in der 34. Minute auf 2:0. Kastner dribbelte sich durch die Nebelberger Verteidigung und legte den Ball quer auf Krennmayr, der eiskalt vollendete. Trotz einiger gefährlicher Konterversuche der Gäste, bei denen insbesondere ein Freistoß nur knapp am Tor vorbeiging, blieb der SVG spielbestimmend und ließ in der Defensive wenig zu.

Krennmayr macht Sack zu

Auch nach der Pause dominierte Gramastetten das Geschehen. In der 46. Minute verpasste Julian Durstberger knapp das Tor im 1 gegen 1 mit Goalie Ascher. Die Heimelf ließ nicht nach und erspielte sich zahlreiche Chancen. In der 57. Minute gab es eine Ecke für die Gastgeber, doch trotz der Vielzahl an Möglichkeiten blieb es zunächst beim 2:0.

In der 72. Minute scheiterte Krennmayr erneut im Duell mit Torhüter Ascher, während Andreas Sippl kurz darauf eine weitere Möglichkeit vergab. Die Gäste hatten der offensiven Power der Gramastettener kaum etwas entgegenzusetzen. In der 80. Minute fiel schließlich die endgültige Entscheidung: Kastner nahm in der eigenen Hälfte den Ball auf, lief über 40 Meter und legte quer auf Sippl, der wiederum auf Krennmayr spielte, der den Ball sicher im Netz unterbrachte.

Die Schlussminuten waren geprägt von weiteren Chancen der Hausherren. So verpassten Kastner und Krennmayr in der 90. Minute gleich mehrfach, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. Auch ein sehenswerter Chip von Kastner auf Sharifi fand nicht den Weg ins Tor, da Keeper Ascher stark parierte.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute endete die Partie schließlich verdient mit 3:0 zugunsten des SV Gramastetten. Die Heimischen zeigten eine überzeugende Leistung, ließen den Nebelbergern keine Chance und durften sich über den Vizemeistertitel freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Herbstmeister (1100 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Herbstmeister mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.