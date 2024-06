Meister! Union Vorderweißenbach kehrt nach 3:0-Sieg in Peilstein in die Bezirksliga zurück

Details Sonntag, 09. Juni 2024 20:28

Die Union Vorderweißenbach hat am letzten Spieltag der 1. Klasse Nord einen souveränen 3:0-Sieg bei der Union Peilstein errungen. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, sicherten sich damit den Meistertitel und den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Eigentor bringt Tabellenführer auf die Siegerstraße

Das Spiel begann mit einer besonderen Note für den Peilsteiner Spielertrainer Josef Prihoda, der im Winter von den heutigen Gästen zu seinem aktuellen Team wechselte. Die Heimischen hatten bereits vor dem Anpfiff ihre Saisonziele weitgehend aufgegeben und legten ihr Augenmerk auf die Spielgemeinschaft mit der Union Oepping. Für Vorderweißenbach hingegen war es ein absolutes Schicksalsspiel, das über den Meistertitel und Aufstieg entscheiden sollte.

Der Tabellenführer machte von Anfang an Druck. Nach nur fünf Minuten verzeichnete Peilstein den ersten erwähnenswerten Angriff: Ein Schuss aus der eigenen Hälfte zwang Vorderweißenbach-Torwart Christian Weissenböck zu einer spektakulären Parade.

Doch dann schlug der Favorit gnadenlos zu. In der 8. Minute eroberte Jonas Prammer den Ball auf der rechten Seite und spielte einen präzisen Pass zu Florian Watzinger. Dessen flache Hereingabe wurde von Peilsteins Spieler Wiesinger unglücklich ins eigene Tor gelenkt, was den Gästen die frühe Führung einbrachte.

In der 20. Minute erhöhte Vorderweißenbach auf 2:0. Das Schlusslicht bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, was Prammer die Gelegenheit gab, eine Flanke in den Strafraum zu schlagen. Watzinger setzte sich im Kopfballduell durch und traf zum zweiten Mal ins Netz. Die Peilsteiner hatten Mühe, in das Spiel zu finden, und der angehende Meister blieb dominant.

Gäste fixieren Sieg und Meistertitel

Der Druck der Vorderweißenbacher hielt an und in der 39. Minute fiel das entscheidende dritte Tor. Ein traumhafter Chip-Pass von Kapitän Tobias Eckerstorfer fand Prammer, der den Ball flach in die Mitte zu Watzinger spielte. Dieser musste nur noch einschieben und machte seinen Doppelpack perfekt. Mit einem klaren 0:3 ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Vorderweißenbach kontrollierte das Spielgeschehen, während Peilstein kaum nennenswerte Chancen herausspielen konnte. Ein schöner Ball von Leonhard Ganglberger auf Prammer in der 53. Minute sorgte für Gefahr, doch Martin Bartizal im Tor der Hausherren verhinderte einen weiteren Treffer.

Auch in der 58. Minute gab es erneut eine gefährliche Aktion der Vorderweißenbacher. Ganglberger spielte einen Zuckerpass auf Ondrej Svoboda, aber auch hier konnte Bartizal den Schuss parieren und sein Team vor einer höheren Niederlage bewahren.

In der 76. Minute versuchte Peilstein durch Prihoda, der einen Schuss aus 16 Metern abgab, etwas Gefahr zu erzeugen, doch Sebastian Barth blockte den Ball souverän. Vorderweißenbach blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Als das Spiel in die Schlussminuten ging, war die Spannung bereits verflogen. Die Gäste spielten die Zeit souverän herunter und sicherten sich mit dem Abpfiff den hochverdienten 3:0-Sieg. Mit diesem Erfolg ist der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt und die Feierlichkeiten konnten beginnen.

1. Klasse Nord: Peilstein : Vorderw.bach - 0:3 (0:3)

39 Florian Watzinger 0:3

20 Florian Watzinger 0:2

8 Eigentor durch Johannes Wiesinger 0:1

