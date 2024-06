Wiederaufstieg geglückt! Union Vorderweißenbach feiert Meistertitel – Erfolgscoach Andreas Prammer im Interview!

Details Montag, 10. Juni 2024 20:25

Im Vorjahr verabschiedete sich die Union Vorderweißenbach nach dem Scheitern in der Relegation aus der Bezirksliga Nord. Die Truppe von Andreas Prammer brauchte aber nicht lange, um sich zu rehabilitieren: In einem hochspannenden Meisterkampf in der 1. Klasse Nord konnte man sich durchsetzen (Ligaportal berichtete) – am letzten Spieltag hätten neben dem frischgebackenen Meister gleich drei weitere Teams den Titel holen können – und kehrt nun zurück in die sechsthöchste Spielklasse des Landes. Ligaportal sprach nach dem errungenen Meistertitel mit dem Übungsleiter des Klubs.

Ligaportal: Herzliche Gratulation zum Meistertitel! Was ist rückblickend Ihr Fazit zur Saison?

Prammer: „Wir sind nach dem Abstieg sehr hart gestartet, die ersten Spiele haben wir uns schwer getan. Dann sind wir in einen Lauf gekommen und auch Herbstmeister geworden, da waren wir dann wirklich gut. Im Frühjahr war der Start auch in Ordnung, nach der Spielabsage gegen Oberneukirchen haben wir ein wenig den Faden verloren und die darauffolgenden Derbys verloren. Die letzten Runden war es dann eng, die Mannschaften hinter uns haben natürlich auf Patzer gehofft, am Ende ist es sich aber für uns trotzdem ausgegangen – ich denke auch verdient.“

Ligaportal: Sie haben bereits erwähnt, wie knapp es war. Was waren am Ende dann ausschlaggebende Faktoren, die euch zum Meister gemacht haben?

Prammer: „Die Ausgeglichenheit unserer Mannschaft. Wir haben 15-16 Spieler, die das Potenzial haben Stammspieler in der ersten Mannschaft zu sein. Die Kaderbreite ist das große Plus bei uns.“

Ligaportal: Wie läuft es mit der Kaderplanung für die kommende Saison?

Prammer: „Es wird sich auf jeden Fall was tun. Wir mussten aber abwarten, weil wir nicht wussten, in welcher Liga wir spielen werden. Wir sind jedenfalls mit Spielern in Kontakt, auch aus höheren Ligen, konnten bisher aber die Gespräche nicht konkretisieren.“

Ligaportal: Auf welchen Positionen werdet ihr euch verstärken?

Prammer: „Wir werden uns im Zentrum verstärken. Unser langjähriger Spieler Sebastian Barth hat gestern sein letztes Spiel gehabt, der beendet seine Karriere. Den Abgang müssen wir natürlich kompensieren und eben allgemein im Zentrum.“

Ligaportal: Wo seht ihr euch auf lange Sicht?

Prammer: „In erster Linie steht bei uns im Vordergrund, die eigenen jungen Spieler weiterzuentwickeln. Das wird in den nächsten Jahren auch nicht vernachlässigt. Ich möchte nicht auf die eigenen Jugend vergessen. Langfristig gesehen sehe ich Vorderweißenbach in der oberen Hälfte in der Bezirksliga. Wir möchten einfach wieder eine ruhige Saison in der Bezirksliga spielen.“

