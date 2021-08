Souveräner Sieg über Kollerschlag - Oberneukirchen gewinnt auswärts 3:0

Details Montag, 30. August 2021 00:59

Die Sportunion Kollerschlag hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst und auch ihr drittes Spiel in Folge verloren: 0:3 lautete das Ergebnis gegen die Union Oberneukirchen am Ende. 150 Zuseher waren in der Brightly-Arena Kollerschlag dabei.

In Minute 13 traf die Union Oberneukirchen zum ersten Mal ins Schwarze, den Führungstreffer erzielte Philipp Maureder. Die Sportunion Kollerschlag antwortete mit zwei guten Chancen darauf fast mit einem Ausgleichstreffer, zuerst mit einem Kopfball, dann mit einem Nachschuss, welche beide durch Oberneukirchen-Tormann Vaclav Suchy erfolgreich abgewehrt wurden. In Spielminute 20 ließ sich feststellen, dass es bis jetzt eine sehr ausgeglichene Partie ist, bei der sich beide Teams auf gleicher Augenhöhe begegnen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer 1:0-Führung in die Kabine ging.



Zwei Tore in Halbzeit zwei



Nach der Pause waren die Gäste aus Oberneukirchen dann tonangebend und erspielten sich einige solide Torchancen, welche aber zu keinem Treffer führten. Doch in der 71. Minute war es dann wieder soweit: Union Oberneukirchen-Spieler Alexander Enzenhofer versenkte die Kugel zum 2:0. In Minute 75 hatte die Sportunion Kollerschlag einen guten Torschuss zu bieten, der allerdings nichts einbrachte. Michal Kubec besorgte in der Schlussphase kurz darauf den dritten Treffer für die Union Oberneukirchen (76.). Am Schluss gewann die Union Oberneukirchen souverän gegen die Sportunion Kollerschlag.





Fazit nach Spielende: Die Abwehrprobleme der Sportunion Kollerschlag bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst, nämlich punktelos auf Platz 12. Einen klassischen Fehlstart legte der Gastgeber hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die Union Oberneukirchen belegt dagegen mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den dritten Platz der Tabelle.

1. Klasse Nord: Sportunion Kollerschlag – Union Oberneukirchen, 0:3 (0:1)

13 Philipp Maureder 0:1

71 Alexander Enzenhofer 0:2

76 Michal Kubec 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!