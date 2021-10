Spätes Eigentor von Haslach ermöglicht 2:2 für Neustift/Oberkappel

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 10:44

Der SV Haslach und Union Neustift/Oberkappel teilten sich im Spiel der zwölften Runde die Punkte: Das Match endete vor 120 Zuschauern in der Copa Haslana-Arena mit einem 2:2.

Vor 120 Zuschauern markierte der SV Haslach das 1:0 (29.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Leotrim Sylaj erhöhte den Vorsprung des SV Haslach nach 55 Minuten auf 2:0. Paul Dorfer verkürzte für die Union Neustift/Oberkappel später in der 67. Minute auf 1:2. Dem Gast gelang mithilfe des SV Haslach der Ausgleich, als Mathias Bindeus das Leder in das eigene Tor lenkte (90.). Ein mehr als bitteres Eigentor, welches schließlich den Gästen einen Punkte ermöglichte. Gedanklich hatte der SV Haslach den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte der Union Neustift/Oberkappel am Ende noch den Teilerfolg.

Haslach aktueller Tabellenzweiter

Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Haslach nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit beeindruckenden 39 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der 1. Klasse Nord. Der SV Haslach verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Haslach. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Union Neustift/Oberkappel 16 Zähler zu Buche. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Union Neustift/Oberkappel zu besiegen.

Am nächsten Samstag reist der SV Haslach zur Union Ulrichsberg, zeitgleich empfängt Union Neustift/Oberkappel den SV Gramastetten.

1. Klasse Nord: SV Haslach – Union Neustift/Oberkappel, 2:2 (1:0)

29 Paul Schiffbaenker 1:0

55 Leotrim Sylaj 2:0

67 Paul Dorfer 2:1

90 Eigentor durch Mathias Bindeus 2:2

