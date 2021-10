Feldkirchen/D. weiterhin mit löchrigster Defensive der 1. Klasse Nord - 0:3 gegen Gramastetten

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 10:19

SV Gramastetten setzte sich am Freitag standesgemäß gegen Union Feldkirchen/Donau mit 3:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der Hausherren. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Rodltalstadion war mi 200 Zuschauern gut besucht.

Innerhalb von zwei Minuten stand es 2:0 für die Hausherren: Armin Huemer trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Marcel Peherstorfer beförderte das Leder zum 2:0 von SV Gramastetten über die Linie (22.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der 2:0-Führung des Gastgebers in die Kabine.

Faldner rundet ab

Der SV Gramastetten baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Nico Faldner in der 91. Minute traf. Schlussendlich verbuchte SV Gramastetten gegen die Union Feldkirchen/Donau einen überzeugenden Heimerfolg.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Gramastetten passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit 33 geschossenen Toren gehört Gramastetten offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nord. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SV Gramastetten derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Gramastetten noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Gegner Union Feldkirchen/Donau immens. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 40 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Union Feldkirchen an der Donau musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

