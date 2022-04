Frühes Tor von Zeller reicht Altenfelden zum Sieg gegen Peilstein

Details Sonntag, 03. April 2022 11:38

Ein Tor machte den Unterschied – die Truckcenter Altenfelden siegte mit 1:0 gegen Union Peilstein.

Moritz Zeller brachte Truckcenter Altenfelden in der 18. Minute nach vorn. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich das Heimteam bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Altenfelden springt um einen Platz

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Union Truckcenter Altenfelden im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat die Union Truckcenter Altenfelden momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Union Truckcenter Altenfelden konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

In der Tabelle liegt Union Peilstein nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Union Peilstein. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Die Union Truckcenter Altenfelden tritt am kommenden Sonntag bei der Sportunion Klaffer an, Union Peilstein empfängt am selben Tag die DSG Union Sarleinsbach.

1. Klasse Nord: Union Truckcenter Altenfelden – Union Peilstein, 1:0 (1:0)

18 Moritz Zeller 1:0