Last-Minute-Tor von Kreuzer rettet Schenkenfelden - 3:3 gegen Oberneukirchen

Details Sonntag, 08. Mai 2022 19:45

Im Spiel von Sportunion Schenkenfelden gegen Union Oberneukirchen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor 148 Zuschauern die Punkte beim Stand von 3:3. Simon Kreuzer traf für den Gastgeber doppelt.

Die Union Oberneukirchen ging durch Jonas Schilcher in der 13. Minute in Führung. Aus der Ruhe ließ sich Schenkenf. nicht bringen. Simon Kreuzer erzielte wenig später den Ausgleich (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stefan Burgstaller in der 24. Minute. Das Team aus Oberneukirchen hatte zur Pause eine knappe 2:1-Führung auf dem Zettel stehen. Nach der Halbzeitpause erhöhte Thomas Pammer den Vorsprung des Gasts nach 60 Minuten auf 3:1. Philipp Pupeter versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz der Union Oberneukirchen. Kurz vor Ende der Partie war es erneut Kreuzer, der die Sportunion Schenkenfelden rettete und den Ausgleich markierte (87.), für ihn war es bereits der zweite Tagestreffer. Am Ende stand es zwischen dem Gastgeber aus Schenkenfelden und Oberneukirchen pari.

Schenkenfelden rutscht einen Platz zurück

Sportunion Schenkenfelden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch dieses Remis ist das Team auf den elften Platz abgerutscht. In der Verteidigung der Sportunion Schenkenfelden stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat das Team aus Schenkenfelden derzeit auf dem Konto. Außerdem ist man seit drei Spielen unbezwungen.

Aktuell rangiert die Union Oberneukirchen weiterhin auf dem achten Rang. sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Oberneukirchen momentan auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat die Union Oberneukirchen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Schenkenfelden zum SV Haslach, zeitgleich empfängt Union Oberneukirchen die Steinprofis Oepping.

1. Klasse Nord: Sportunion Schenkenfelden – Union Oberneukirchen, 3:3 (1:2)

87 Simon Kreuzer 3:3

64 Philipp Pupeter 2:3

60 Thomas Pammer 1:3

24 Stefan Burgstaller 1:2

19 Simon Kreuzer 1:1

13 Jonas Schilcher 0:1