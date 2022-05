Union Sarleinsbach feiert im Kellerderby in Feldkirchen/Donau torreichen Sieg

Details Samstag, 07. Mai 2022 11:53

Zum Auftakt der 21. Runde der 1. Klasse Nord ging es in der Begegnung zwischen der Union Feldkirchen/Donau und der DSG Union Sarleinsbach um "big points". Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten zählte am Freitagabend für beide Teams nur ein "Dreier". Doch nur die Gästeelf von Neo-Trainer Thomas Dollhäubl, der seit Winter die Verantwortung trägt, konnte ihr Vorhaben realisieren, nach einer 2:3-Heimpleite im Hinspiel den Spieß umdrehen und mit einem 4:3-Erfolg drei ungemein wichtige Punkte mit auf die Heimreise nehmen. In Feldkirchen hingegen leuchtet nach der zweiten Niederlage binnen Wochenfrist weiterhin die "Rote Laterne".

Sarleinsbacher Doppelschlag kurz vor der Pause

Aufgrund zahlreicher Ausfälle mussten die Hausherren stark ersatzgeschwächt antreten. Die Sarleinsbacher wussten diesen Umstand zu nutzen, setzten den erarbeiteten Spielplan geschickt um und übernahmen vor rund 200 Besuchern früh das Kommando. Nach 20 Minuten belohnte sich die Dollhäubl-Elf für ihre Bemühungen, als Marco Märzinger nach einem Freistoß den Ball aus spitzem Winkel versenkte. Über die Führung durften sich die Gäste aber nur kurz freuen. Wenige Minuten später war es Stefan Peherstorfer, der einen Eckball einnickte. Die Kicker aus Sarleinsbach ließen sich vom Gegentor nicht beirren und hatten eine umkämpfte Partie weitgehend unter Kontrolle. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste gnadenlos zu und erreichten die Siegerstraße. Zunächst wurde Stefan Stöbich von David Mandl ideal in Szene gesetzt und brachte die Dollhäubl-Elf erneut in Front. Kurz danach war es abermals Stöbich, der sich nach einer Ecke auf der linken Seite durchsetzte und den 1:3-Halbzeitstand fixierte.

Mandl macht Sack zu

Die Hausherren hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fuchs-Eisner war die Messe eigentlich gelesen, als Mandl nach einem Traumpass von Kapitän Simon Wild auf 1:4 stellte. Auch wenn die Feldkirchener nicht aufsteckten, ließen sich die Gäste die Butter nicht vom Brot nehmen und behaupteten die klare Führung. In den Schlussminuten kam in der Badeseearena aber noch einmal Spannung auf. Zunächst verwandelte Friedrich Resch nach einem unnötigen Foul im Sarleinsbacher Strafraum den fälligen Elfmeter. In Minute 93 war Lukas Wild nach einem langen Ball mit dem Kopf zur Stelle und verkürzte auf 3:4. Kurz danach beendete der Schlusspfiff die Feldkirchener Aufholjagd.

Thomas Dollhäubl, Trainer DSG Union Sarleinsbach:

"Uns war bewusst, was in diesen 90 Minuten auf dem Spiel stand und freuen uns über den ebenso verdienten, wie wichtigen Sieg. Mit diesem Dreier konnten wir einen Mosaikstein im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Wir haben den Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle gewahrt und werden am kommenden Wochenende versuchen, im nächsten Sechs-Punkte-Spiel gegen Neustift, nachzulegen".