Trainereffekt! Union Kollerschlag feiert unter Interims-Coach ersten Heimsieg seit 29. Mai

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 15:46

Zum Auftakt des zehnten Spieltages der 1. Klasse Nord kreuzten die Sportunion Kollerschlag und der SV Hellmonsödt die Klingen. Während die Gästeelf von Trainer Daniel Matischek nach dem Abstieg einen Stock tiefer in die Spur gefunden hat und zuletzt zwei Siege am Stück feiern konnte, absolviert die Union bislang eine enttäuschende Saison und zog nach nur vier gesammelten Punkten die Reißleine. Nach der einvernehmlichen Trennung von Coach Dieter Löffler trägt mit Martin Löffler seit einigen Tagen einer der beiden Obmänner an der Seitenlinie interimistisch die Verantwortung. Am Samstagnachmittag durfte sich der Nachzügler über den Trainereffekt freuen und feierte mit einem 2:1-Erfolg den ersten Heimsieg seit 29. Mai. Der Absteiger hingegen musste nach der vierten Saisonniederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Hausherren mit früher Führung

Nach dem Trainerwechsel gingen die Hausherren in der brightly Arena aggressiv und engagiert ans Werk und durften sich nach nur zehn Minuten über die Führung freuen. Nach einem Lochpass tauchte Lukas Saxinger alleine vor dem SVH-Gehäuse auf, der Kollerschlager Kapitän bewahrte die Ruhe und stellte auf 1:0. 120 Sekunden später hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, als auch Michael Stöger alleine vort dem Kasten der Gäste auftauchte, die 25-jährige Neuerwerbung aus Julbach scheiterte jedoch an Keeper Simon Höfer. In der Folge wusste der kampfstarke Absteiger zu gefallen, die Matischek-Elf tauchte ab und an gefährlich im Union-Strafraum auf, die Gäste agierten in Halbzeit eins aber nicht zwingend. Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung des Nachzüglers.

Union in Minute 87 mit "Lucky Punch"

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Brandstätter waren die Hellmonsödter überaus präsent und erarbeiteten sich in Durchgang zwei ein Übergewicht. Nach einer Stunde sachlug der SVH aus seiner Überlegenheit Kapital, als Thomas Oyrer nach einem Gestochere aus kurzer Distanz erfolgreich war. In der Folge bekamen die Zuschauer ein interessantes und intensives Match zu sehen, der Führungstreffer wollte hüben wie drüben aber nicht gelingen. Als es bereits nach einer Punkteteilung aussah, gelang den Kollerschlagern in Minute 87 der "Lucky Punch". Nach einem missglückten Rückpass eines SVH-Verteidigers nahm Philipp Eder das Geschenk dankend an und stellte auf 2:1. In den Schlussminuten drängten die Gäste auf den Ausgleich, mehr als eine Cornerserie sprang für den Absteiger aber nicht heraus.

Philipp Ringenberger, Obmann Union Kollerschlag:

"Hellmonsödt war der erwartet starke Gegner, mit dem nötigen Quäntchen Glück konnten wir aber einen ungemein wichtigen Sieg feiern. Ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen, nehmen die drei Punkte aber gerne mit. Auch wenn die Freude groß ist, ist dieser Sieg nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Sollten wir in den letzten vier Hinrundenspielen zumindest sechs Punkte sammeln können, könnten wir halbwegs ruhig überwintern".