Union Oberneukirchen prolongiert Altenfeldener Heim-Misere

Details Samstag, 22. Oktober 2022 10:17

Zum Auftakt des elften Spieltages der 1. Klasse Nord empfing die Union Truckcenter Altenfelden die Union Oberneukirchen zum Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Tabellensechsten. Fünf Tage nach einem "Dreier" in Eidenberg wollten die Hausherren ihre schwache Heim-Bilanz aufbessern, doch auch am Freitagabend stand die Gahleitner-Elf im PanoramaPark Stadion mit lereren Händen da, zog mit 0:1 den Kürzeren und musste im sechsten Heimspiel die bereits fünfte Niederlage einstecken. Die Oberneukirchener hingegen fanden nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien wieder in die Erfolgsspur und mit dem fünften Saisonsieg Anschluss an die Top-Teams aus Haslach und St. Martin.

Kubec bringt Gäste in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Dorfmayr war den Gästen deutlich anzusehen, unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren zu wollen. Die Mannen von Trainer Michael Gruber waren über weite Strecken das klar bessere Team, die Oberneukirchener verabsäumten es jedoch, gute Chancen zu nutzen. Bei den besten Möglichkeiten brachten Julian Grasböck und Tobias Wollendorfer den Ball nicht im Altenfeldener Gehäuse unter. Als es bereits nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, zappelte das Spielgerät doch noch in den Maschen. Der Tscheche Michael Kubec, der seit Sommer 2021 das Oberneukirchener Trikot trägt, setzte das Leder aus halblinker Position zum 0:1-Pausenstand ins lange Eck.

Gruber-Elf kann Sack nicht zumachen

Nach Wiederbeginn war die Heimelf von Coach Gerhard Gahleitner bemüht, das Blatt zu wenden und stemmte sich gegen die drohende Niederlage, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Hausherren aber nicht heraus. Die Oberneukirchener hatten das Geschehehn auch m zweiten Durchgang zumeist unter Kontrolle, die Gruber-Elf konnte den Sack aber nicht zumachen. Die Gäste starteten des Öfteren gefährliche Angriffe, Stanglpässe fanden jedoch keine Abnehmer. So blieb das Match bis zum Schluss spannend. In der Nachspielzeit hatten die Heimischen die Chance zum Ausgleich, als ein Angreifer alleine auf den Kasten der Gäste zulief, den Ball aber letztendlich vertändelte.

Thomas Schmidinger, Funktionär Union Oberneukirchen:

"Auch wenn es eine schwere Geburt war, konnten wir einen verdienten Sieg feiern. Aber einmal mehr haben wir uns schwer getan, die kreierten Chancen effektiv zu nutzen bzw. den Sack zuzumachen. Mit diesem Dreier konnten wir aber Anschluss an die Top-Teams finden und wollen in den beiden restlichen Hinrundenspielen, gegen Lichtenberg und in Hellmonsödt, einige Punkte nachlegen, um in Lauerstellung überwintern zu können".