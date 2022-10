Tabellenführer feiert in Klaffer 5:1-Kantersieg

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:32

In der zwölften Runde der 1. Klasse Nord stand das Kräftemessen zwischen der Sareno Union Klaffer und dem SV Haslach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Tabellenführer und amtierenden Vizemeister waren die Rollen klar verteilt. Die Mannen von Trainer Christian Eckerstorfer, der vor einigen Jahren in Haslach das Zepter geschwungen hatte, waren am Sonntagnachmittag von einer Überraschung weit entfernt, gerieten mit 1:5 unter die Räder und mussten die vierte Niederlage in Serie einstecken. Die Haslacher hingegen wurden ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht, verließen zum dritten Mal in Folge den Platz als Sieger und festigte im sechsten Auswärtsspiel mit dem fünften "Dreier" die Tabellenführung.

Ligaprimus mit früher 3:0-Führung

Jene Zuschauer, die sich ein spannendes Match gewünscht hatten, wurden enttäuscht. Denn der von Coach Josef Hutsteiner ausgezeichnet eingestellte Favorit legte los wie die Feuerwehr und entschied die Partie schon in der Anfangsphase. Die Haslacher kämpften beherzt, schalteten schnell um und schlossen zwei exzellent vorgetragene Konter erfolgreich ab. 120 Sekunden nachdem Tobias Schauer den Torreigen eröffnet hatte, konnte der Klaffegger, Matthias Thaller, nach einem Stanglpass - im Duell mit Julian Friedl - das 0:2 nicht verhindern. Keine Viertelstunde war gespielt, als in der Sareno Arena die Messe eigentlich gelesen war. Kurz nach einem Lattentreffer von Schauer nickte Leotrim Sylaj einen Friedl-Corner ein.

Rettungs-Einsatz in der Arena

Mit der 3:0-Führung im Rücken nahm der SVH das Tempo heraus, die disziplinierten Gäste waren aber stets Herr der Lage und schlugen kurz vor der Pause noch einmal zu. Nachdem Lukas Feldler nur die Stange getroffen hatte, durfte sich Goalgetter Friedl nach einem Stanglpass von Niklas Hackl als Torschütze feiern lassen. Kurz vor dem Pausenpfifff von Schiedsrichter Krczal, Aufregung in der Arena. Bei einem unglücklichen Zweikampf mit Hackl zog sich Oliver Eckerstorfer, Sohn des Trainers, eine schwere Knöchelverletzung zu und musste mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden.

SVH-Goalgetter eröffnet zweite Halbzeit mit 24. Saisontreffer

Da sich der Einsatz der Rettung verzögerte, startete das Match verspätet in den zweiten Durchgang. Doch der Tabellenführer war auch nach Wiederbeginn hellwach und durfte in Minute 50 erneut jubeln. Friedl scheiterte zunächst an Union-Schlussmann Christoph Kasper, im zweiten Versuch versenkte der Torjäger aber die Kugel und stellte mit seinem bereits 24. Saisontreffer auf 0:5. Die Eckerstorfer-Elf war längst geschlagen, nach einer Stunde durften sich die Hausherren aber zumindest über den Ehrentreffer freuen, als nach einer Thaller-Flanke der Ball immer länger wurde und im SVH-Gehäuse einschlug. Damit hatten beide Mannschaften ihr Pulver verschossen. In der restlichen Spielzeit plätscherte das Match ohne nennenswerten Höhepunkten dahin, weshalb die Zuschauer vergeblich auf einen weiteren Treffer warteten.

Josef Hutsteiner, Trainer SV Haslach:

"Meine Mannschaft hat den Matchplan perfekt umgesetzt, taktisch ausgezeichnet agiert und das Spiel bereits in der Anfangsphase entschieden. Auch wenn wir die Tabellenführung festigen konnten und der Herbstmeistertitel möglich ist, geht es vor allem darum, die tolle Hinrunde positiv zu beenden und müssen im letzten Spiel, gegen Eidenberg, konzentriert und engagiert ans Werk gehen".