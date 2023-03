2:2! Dank Elfmeter zieht Herbstmeister gegen Union Oberneukirchen in letzter Minute den Kopf aus der Schlinge

Details Sonntag, 19. März 2023 19:45

Zum Rückrundenauftakt der 1. Klasse Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Haslach und der Union Oberneukirchen auf dem Programm. Nach einem 5:3-Erfolg des Herbstmeisters im Hinspiel bekamen die Zuschauer auch am Samstagnachmittag ein interessantes und spannendes Match, beinahe auch eine Überraschung zu sehen. Denn die starke Gästeelf von Trainer Michael Gruber lag zur Pause mit 2:0 voran und hatte kurz vor Schluss den sechsten Saisonsieg vor Augen, doch SVH-Goalgetter Julian Friedl verwandelte zwei Elfmeter. Während sich der Ligaprimus nach vier Siegen am Stück über einen Last-Minute-Punkt freuen konnte, trauern die Oberneukirchener einem möglichen Sieg nach, nach zwei Pleiten zum Herbstausklang schrieb die Union aber zumindest in der Tabelle wieder an.

Aggressive Gruber-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Vor rund 200 Besuchern fanden die aggressiven Gäste gut ins Spiel und zeigten keine Scheu vor dem Favoriten. Nach einer Viertelstunde wurde das couragierte Oberneukirchener Spiel belohnt. Nach einem hohen Ball über die Haslacher Abwehr setzte Michael Kubec das Leder ins lange Eck und gab SVH-Schlussmann Florian Starlinger das Nachsehen. In Minute 33 durfte die Union abermals jubeln. Jonas Schilcher legte sich das Spielgerät außerhalb des Strafraumes zu einem Freistoß zurecht und versenkte den Ball via Lattenpendler in den Maschen. Nach 45 Minuten ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung der Gruber-Elf in die Pause.

SVH-Goalgetter verwandelt zwei Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Krczal steigerte sich der Herbstmeister, fanden die Mannen von Trainer Josef Hutsteiner in Durchgang zwei zusehends besser ins Spiel. Nach 55 Minuten tankte sich Niklas Hackl auf der rechten Seite energisch durch, zog in den Oberneukirchener Strafraum und konnte dort von Stefan Burgstaller nur durch ein (unnötiges) Foul gestoppt werden - Goalgetter Julian Friedl, der über weite Strecken von der Union-Defensive in Schach gehalten wurde, verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach dem Anschlusstreffer erhöhten die Hausherren die Schlagzahl, erarbeiteten sich ein Übergewicht und drängten auf den Ausgleich. Doch die Gäste behaupteten die Führung und sahen bereits wie die Sieger aus, ehe der Unparteiische in Minute 91 im Oberneukirchener Sechzehner noch einmal auf den Punkt zeigte. Nach einem Foul von Lucas Hochreiter schnappte sich Friedl erneut den Ball, der 26-jährige Torjäger, der nach einem Gastspiel bei Landesligist Rohrbach im letzten Sommer zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, bewahrte abermals die Ruhe, verwertete auch den zweiten Strafstoß an diesem Tag und besiegelte mit seinem bereits 27. Saisontreffer den 2:2-Endstand.

Michael Gruber, Trainer Union Oberneukirchen:

"Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt sofort genommen. Doch nach einer starken ersten Halbzeit und einer 2:0-Führung haben wir eine große Chance vergeben und trauern darum dem möglichen Sieg noch heute nach. Mit einem Remis beim Herbstmeister muss man eigentlich zufrieden sein, aber in diesem Match war mehr möglich, zumal wir den Dreier fast schon in der Tasche hatten".

Fotos: Prem

