Union Klaffer entledigt sich mit Heimsieg über Union Peilstein der letzten Abstiegssorgen

Details Montag, 20. März 2023 11:09

Im Rahmen der 14. Runde der 1. Klasse Nord standen einander unter anderem die Union Klaffer und die Union Peilstein gegenüber. Die Heimelf aus Klaffer, die vor der Begegnung im hinteren Mittelfeld der Tabelle rangierte, fand dabei die Gelegenheit vor, mit einem Sieg den Abstand nach unten zu vergrößern, umgekehrt hatte Peilstein die Möglichkeit, sich mit einem Dreier etwas Luft zu verschaffen und eventuell einen weiteren Konkurrenten ein Stück weit zu sich nach unten zu ziehen.

Klaffer nach Wechsel unsortiert

Bei für die Jahreszeit sowie die geografische Lage wirklich beachtenswert guten Platzverhältnissen entwickelte sich von Beginn an ein relativ munteres Spiel mit leichten Vorteilen in Form unter anderem eines Ballbesitzüberhangs zugunsten der Hausherren. Die Eckerstorfer-Elf aus Klaffer ließ den Ball gut laufen, weshalb es letztlich nicht verwunderte, dass die Führung infolge einer wunderschönen Kombination vom Torhüter weg über mehrere Stationen fiel. Nach einem Stanglpass von Sonnleitner war es schließlich Alexander Kellermann, der mit einem Flachschuss zum 1:0 ins Tor traf.

Klaffer blieb in der Folge spielbestimmend, ließ sich jedoch mit Fortdauer der ersten Halbzeit etwas ins Bockshorn jagen, man produzierte in dieser Phase den einen oder anderen Fehler. So kam es auch, dass sich kurz vor dem Pausenpfiff Torhüter Kasper auszeichnen musste.

Siegtreffer als Geburtstagsgeschenk

Im zweiten Durchgang mussten die Hausherren einen Rückschlag hinnehmen, als Innenverteidiger David Löfler verletzungsbedingt ausgetauscht werden musste. Die Gäste aus Peilstein nutzten die kurze Zeit, in der die Abwehr der Heimelf noch unsortiert war, prompt zum 1:1-Ausgleich durch Benedikt Löffler. Klaffer fand danach jedoch schnell wieder den Fokus und wurde nach rund 70 Minuten mit einem Strafstoß belohnt. Das Foul hatte sich ganz knapp an der Sechzehnerkante ereignet. Markus Wittner trat an und verwertete just an seinem 30. Geburtstag souverän zum 2:1-Endstand.

Der Begriff „Endstand“ ist dabei nicht zufällig gewählt, bließ die Union Peilstein zwar noch einmal zur Schlussoffensive, da letztere jedoch keinen Torerfolg mehr herbeiführte, blieb es am Ende beim 2:1 für die Union Klaffer, die damit das Abstiegsgespenst wohl endgültig vertreiben konnte und sich Richtung Mittelfeld orientieren kann.

Christian Eckerstorfer, Trainer Union Klaffer:

„Unser Platzwart sowie alle Verantwortlichen haben eine super Arbeit geleistet, die Platzverhältnisse waren für das obere Mühlviertel Mitte März extrem gut, das ist nicht alltäglich und nicht normal. Wir hatten zu Beginn eine sehr gute Phase, hatten viel Ballbesitz, sind dann auch in Führung gegangen. Danach waren wir eigentlich die gesamte Zeit spielbestimmend, haben dann aber zwei, drei leichte Fehler gemacht, wodurch Peilstein auch zu Chancen gekommen ist. Nach dem 2:1 hat Peilstein nochmal aufgemacht, mit hohen Bällen agiert, die haben wir aber gut verteidigt und unsererseits noch ein paar Konter vorgefunden.“

