SV Gramastetten knöpft seit 26. März ungeschlagenem Aufsteiger Punkt ab

In einem Nachholspiel zur elften Runde der 1. Klasse Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Sportunion St. Martin/M. 1b und dem SV Gramastetten. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Sechstplatzierten war ein interessantes Match zu erwarten. Seit 26. März ist die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten ohne Niederlage, liefert nach dem Aufstieg auch einen Stock höher eine starke Performance ab und ist das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Nach 19 Siegen in den letzten 23 Spielen hatte die Krennmayr-Elf am Sonntagnachmittag den nächsten "Dreier vor Augen, der Zweitplatzierte kassierte aber kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1-Endstand und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Die Gramastettener ergatterten acht Tage nach einer Pleite in Lichtenberg bei einem weiteren Aufsteiger einen Punkt.

Torloser erster Durchgang

Während das 1b-Team mit dem einen oder anderen Kicker aus dem OÖ-Liga-Kader verstärkt wurde, musste SVG-Trainer Gerhard Meindl sechs Stammkräfte vorgeben und die Reise nach St. Martin mit dem letzten Aufgebot antreten. Aufgrund der grenzwertigen Platzverhältnisse konnten die Heimischen ihre spielerischen Qualitäten nur zum Teil in die Waagschale werfen, wenngleich die Mannen von Erfolgstrainer Wilhelm Krennmayr das Geschehen über weite Strecken bestimmten. Der Aufsteiger fand zwei, drei gute Chancen zur Führung vor, Gamastettetens exzellenter Schlussmann Julian Hofer machte diese jedoch zunichte. Die Gäste verfolgten ein strammes Defensivkonzept und agierten mit zwei Viererketten. In der Offensive lauerten Armin Huemer und Marcel Peherstorfer auf ihre Chance. So auch in Minute 25, ein Peherstorfer-Kopfball strich aber über die Latte. Bei der zweiten Möglichkeit der Gäste zog Alexander Weigl nach einem zunächst geblockten Corner von der Strafraumgrenze ab, ein Union-Verteidiger klärte aber vor der Linie. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Krennmayr-Elf mit verdienter Führung - SVG gelingt in der Schlussminute "Lucky Punch"

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Krczal verstärkte der Favorit seine Offensivbemühungen, die Krennmayr-Elf tat sich im Aubachstadion in Halbzeit zwei aber schwer, klare Chancen zu kreieren. Die vorwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigten Gäste kämpftern beherzt und ließen nicht allzu viel zu. Nach 85 Minuten brandete im Stadion dann aber doch Jubel auf. Nach einem Einwurf und einem Doppelpass stellte der freistehende Manuel Lanzersdorfer auf 1:0. Nach dem verdienten Führungstreffer hatte die Union den Sieg eigentlich in der Tasche, in der Schlussminute gelang den Gramastettern aber der "Lucky Punch". Lukas Wimmer eroberte den Ball und brachte das Spielgerät von der linken Seite zur Mitte, Huemer nahm das Leder mit der Brust mit und gab Union-Schlussmann Kilian Schönberger mit einem Lupfer zum 1:1-Endstand das Nachsehen.

Gerhard Meindl, Trainer SV Gramastetten:

"Wir mussten mit dem letzten Aufgebot antreten, haben uns jedoch gegen einen ungemein starken Gegner einen Punkt erkämpft. Eine durchwachsene Hinrunde konnten wir mit diesem Unentschieden positiv abschließen. Wir wären in der Tabelle gerne weiter vorne gewesen, dazu hat aber die nötige Konstanz gefehlt, weshalb wir weit weg sind vom Schuss".