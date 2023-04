Union Oberneukirchen feiert dank 40-Meter-Last-Minute-Heber Derbysieg

Details Sonntag, 23. April 2023 17:29

In der 19. Runde der 1. Klasse Nord empfing der SV Gramastetten die Union Oberneukirchen. Im Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Fünftplatzierten kreuzten das schwächste und das stärkste Frühjahrs-Team die Klingen. Während der SVG in der Rückrunde noch keinen einzigen Punkt ergattern konnte, sind die Mannen von Trainer Michael Gruber 2023 mit einer noch weißen Weste unterwegs. Daran änderte sich auch am Samstagabend nichts, konnten die Gäste dank eines spektakulären Last-Minute-Treffers einen 2:1-Sieg feiern und im fünften Rückrundenspiel den vierten "Dreier" einfahren. Die Gramastettener hingegen fanden auch im Derby nicht aus der Krise und mussten die fünfte Niederlage in Serie einstecken.

Oberneukirchener Abseitstor

Rund 200 Besucher kamen im Rodltalstadion von Beginn an auf ihre Rechnung. Die Heimelf von Coach Gerhard Meindl fand in der Anfangsphase zwei Chancen vor - eine davon machte Gästegoalie Vaclav Suchy zunichte, bei der zweiten Möglichkeit konnte ein Union-Verteidiger eine brenzlige Situation im letzten Moment bereinigen. In Minute fünf hatten auch die Oberneukirchener die Führung vor Augen, die erste Chance der Gäste konnte Stefan Burgstaller aber nicht nutzen. In einem rassigen und offenen Match freute sich die Gruber-Elf über den vertmeintlichen Führungstreffer, beim Tor von Kapitän Bastian Koller erkannte Schiedsrichter Mayr jedoch eine Abseitsstellung. 45 interessanten und kurzweiligen Minuten fehlten nur die Tore, weshalb es mit 0:0 in die Pause ging.

Grasböck bringt Gäste in Front - Höglinger gleicht aus

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, begegneten sich die Mannschaften auch im zweiten Durchgang auf Augenhöhe. In Minute 63 trafen die Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend ins Schwarze, dieses Mal zählte der Treffer - Michal Kubec schlug auf der rechten Seite eine Flanke, die Julian Grasböck einnickte. Fortan war die Meindl-Elf um den Ausgleich bemüht, der SVG agierte aber nicht wirklich zwingend. Am Beginn der Schlussviertelstunde durften sich die heimischen Fans dann aber doch über das 1:1 freuen, als der wieselflinke Tobias Höglinger nach einem weiten Ball nicht zu halten war und der 26-Jährige, der seit letzten Sommer das SVG-Trikot trägt, Union-Keeper Suchy das Nachsehen gab.

Spektakulärer Last-Minute-Treffer entscheidet das Derby

In der restlichen Spielzeit hätten die Hausherren das Match beinahe gedreht, nach einem Freistoß klatschte das Leder jedoch ans Aluminium. Als es - wie im Hinspiel - bereits nach einem 1:1-Remis aussah, wurde das Derby in der Schlussminute durch einen spektakulären Treffer entschieden. Nach einer Flanke beförderte Gramastetten-Schlussmann Maximilian Füreder den Ball aus seinem Strafraum, der Goalie rutschte beim Klärungscersuch aber aus, Thomas Pammer reagierte blitzschnell und fixierte aus mit einem feinen Heber aus rund 40 Metern den 2:1-Auswärtssieg der Union Oberneukirchen.

Hannes Grasböck, Co-Trainer Union Oberneukirchen:

"Es war ein rassiges und hitziges Derby, das wir mit dem nötigen Quäntchen Glück gewinnen konnten. Aber wenn es läuft, dann läuft es eben. Wir sind im Frühjahr bislang ausgezeichnet unterwegs, in der Rückrunde noch ungeschlagen und haben das Momentum aktuell auf unserer Seite".

