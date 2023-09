1:1 - Union Oberneukirchens erster Saisonpunkt schmeckte am Ende nur bedingt

Details Montag, 11. September 2023 13:20

In der vierten Runde der 1. Klasse Nord kam es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Oberneukirchen und der Union Peilstein. Beiden Teams war vor Anpfiff gemein, dass sie keinen optimalen Start in die neue Saison zu verzeichnen hatten. Während Peilstein vor der Begegnung bei drei Punkten hielt, war Oberneukirchen gar noch punktelos. Die Hausherren wurden jedoch im einen oder anderen Spiel durchaus unter Wert geschlagen. Am Sonntag sollte es schließlich mit dem ersten Punktgewinn der Meindl-Elf klappen, zufrieden war man dennoch nicht.

"ONK" wollte, versiebte aber zu viele gute Gelegenheiten

Der Union Oberneukirchen war vor heimischem Publikum von Beginn an anzumerken, dass man gewillt war, die Scharte der punktelosen ersten drei Begegnungen auszumerzen. Die Meindl-Elf agierte bemüht, verfiel in puncto Chancenverwertung jedoch schnell in altbekannte Muster. Nach etwa 20 Minuten wurde Alexander Enzenhofer ideal per Stanglpass eingesetzt, konnte das Spielgerät aber nicht im Peilsteiner Tor unterbringen. So kam es, wie es im Fußball üblicherweise kommt, und die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Nach einer schönen Kombination bediente Hofer Sturmtank Jakub Rosulek, der Tscheche vollendete ohne Mühen.

Oberneukirchen gab sich nicht auf, warf alles nach vorne, hatte aber wieder Pech. Wollendorfer zog ab, traf aber nur die Innenstange, der Abpraller gelangte zu Pammer, der gleich abzog, aber die andere Innenstange traf. Daraufhin kam schließlich der überraschte Haider zum Abschluss, dessen Versuch jedoch neben das Tor ging.

Peilstein nimmt Punkt mit

Etwas später hätte „ONK“ gerne einen Strafstoß gesehen, die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Der Ausgleich sollte aber dennoch gelingen. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause feuerte Tobias Wollendorfer einen wunderschönen Strich auf das gegnerische Tor, um das 1:1 bejubelnd abzudrehen.

In der zweiten Halbzeit wollten es die Hausherren wissen und aufs Ganze gehen. Die Meindl-Truppe hatte ein Mehr an Spielanteilen, phasenweise hatte man den Eindruck, das zweite Tor sei nur eine Frage des „Wann“, den Gästen aus Peilstein gelang es aber, den Spielstand in einer insgesamt chancenarmen zweiten Halbzeit routiniert über die 90 Minuten zu bringen.

Gerhard Meindl, Trainer Union Oberneukirchen:

„Ich denke, dass wir spielbestimmend waren, wir hatten Top-Chancen, haben diese aber leider nicht genutzt. Auch in der zweiten Hälfte waren wir spielbestimmend, der Gegner ist oft gelegen, hatte Krämpfe, das Spiel war immer wieder unterbrochen, der Spielfluss war damit nicht gegeben. Wir sind dann zu keinen nennenswerten Chancen mehr gekommen. Jedenfalls ist das wieder kein zufriedenstellendes Ergebnis für mich, wir waren – bis auf eine Ausnahme – in jeder Partie spielbestimmend. Am Ende zählt halt leider das Ergebnis.“

