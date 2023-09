SPG Ulrichsberg/Klaffer landet trotz 70 Minuten Unterzahl Heimerfolg gegen Hellmonsödt

Details Montag, 11. September 2023 13:53

In der vierten Runde der 1. Klasse Nord kreuzten unter anderem die SPG Ulrichsberg/Klaffer und der SV Hellmonsödt die Klingen. Beide Teams waren recht annehmbar in die neue Spielzeit gestartet – während die neu formierte Spielgemeinschaft aus den ersten drei Partien vier Punkte an Land zog, erreichte Hellmonsödt deren sechs. Zu erwarten war damit ein Spiel auf Augenhöhe, das die Zuschauer über weite Strecken auch zu sehen bekommen sollten, wenngleich es am Ende einen klaren Sieger gab.

Ausgeglichenes Spiel, früher Ausschluss

Das mit Spannung erwartete Spiel, welches dieses Mal in Klaffer ausgetragen wurde, begann als offener Schlagabtausch zweier trotz Hitze motivierter Teams. Als Heimmannschaft hatte die SPG naturgemäß den Tick mehr vom Spiel, man kann im Großen und Ganzen hinsichtlich der Anfangsphase aber von einem Abtasten sprechen. Nach gut 20 Minuten mussten die Hausherren jedoch eine regelrechte Hypothek hinnehmen, als der Schiedsrichter Benjamin Ascher früh Gelb-Rot zeigte. Zunächst berührte der Spieler einen Gegenspieler im Gesicht, fünf Minuten später sah er nach einem Foul auf der Mittellinie zum zweiten Mal den Karton.

Trotzdem waren es in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte die Mannen der SPG, die in Führung gingen. Nach einer Hereingabe brachte ein Verteidiger der Hellmonsödter den Ball nicht unter Kontrolle, der Ball wurde zunächst auf der Linie geklärt, Tobias Königseder beendete das Gestocher jedoch im Fallen mit seinem Treffer zur 1:0-Führung für Ulrichsberg/Klaffer. Bitter für Hellmonsödt: Kurz davor hätte man selbst in Führung gehen können, fast müssen, „Hexer“ Kasper hielt die Hausherren jedoch mit einer Glanzparade – nicht der letzten – im Spiel.

Kasper verhinderte Hellmonsödter Comeback

Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn waren es aber erneut die Hausherren, die Fakten schufen. Nach einer maßgerechten Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld war erneut Tobias Königseder zur Stelle – 2:0.

Auf der anderen Seite zeigte sich Hellmonsödt an diesem Nachmittag in der Offensive ineffizient. In der 80. Minute hatte man die Gelegenheit, die Partie noch einmal heiß zu machen, Kasper reagierte bei einem Kopfball der Gäste jedoch aus vier Metern Distanz mit einem unfassbaren Reflex. So behielt die Spielgemeinschaft am Ende, trotz 70 Minuten Unterzahlspiel, bei brütender Hitze die Oberhand.

Markus Cecho, Sportlicher Leiter SPG Ulrichsberg/Klaffer:

„Das Spiel war ziemlich ausgeglichen, begonnen hat es mit leichten Vorteilen für uns, dann haben wir eine harte Gelb-Rote Karte bekommen. Wir haben gedacht, dass wir Probleme kriegen würden, haben aber trotzdem unser Spiel durchgebracht. Man muss natürlich auch erwähnen, dass Hellmonsödt vor der Pause in Führung hätte gehen können, ein Wahnsinnsreflex von Kasper hat das aber verhindert. Der Sieg war an und für sich verdient, Hellmonsödt hat sich am kleinen Platz schwer getan, durchzukommen, wir haben gut verteidigt. Wir haben heute zwei spielstarke Mannschaften gesehen, die von Anfang an versucht haben, Fußball zu spielen.“

