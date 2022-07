1. Klasse Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Marco Mühlbacher (ASV Haidershofen-Behamberg)

Endergebnis:



1. Marco Mühlbacher (ASV Haidershofen-Behamberg / 8902 Stimmen)

2. Jakob Schlößl (ASV Haidershofen-Behamberg / 8241 Stimmen)

3. Daniel Feßl (SV Spital/Pyhrn / 6071 Stimmen)

4. Nicola Margeta (Union St. Marien / 1645 Stimmen)

5. Niklas Winkler (SV Molln / 997 Stimmen)

6. Andreas Kettner (SC Ernsthofen / 934 Stimmen)

7. David Toth (SV Spital/Pyhrn / 620 Stimmen)

8. Renail Husic (SV Spital/Pyhrn / 616 Stimmen)

9. Manuel Steinmaßl (ASV Haidershofen-Behamberg / 353 Stimmen)

10. Denis Dobretsberger (Kematen-Pib./Rohr / 332 Stimmen)