Joker Vujevic beendet Durststrecke des TUS Kremsmünster – Aschach kann Mini-Serie nicht ausbauen

Details Montag, 09. Oktober 2023 16:19

Am gestrigen Sonntag gastierte der FC Aschach an der Steyr beim TUS Kremsmünster. Die Truppe von Pascal Stöger konnte zuletzt mit guten Leistungen einige Punkte holen, rangiert so nach Runde acht im gesicherten Tabellenmittelfeld. Bei den Kremsmünsterern lief es hingegen in den vergangenen Wochen nicht ganz so gut – man verlor die letzten drei Partien allesamt, auch wenn man teils gefälligen Fußball spielte. Nun setzte man jener Durststrecke aber ein Ende, siegte man dank eines Treffers von Toma Vujevic knapp mit 1:0.

Torloser erster Durchgang

Erwartet wurde ein recht ausgeglichenes Spiel, welches die Zuseher vorerst auch zu sehen bekamen. Viel Kampf, Zweikämpfe im Mittelfeld und dadurch einhergehend immer wieder unterbrochener Spielfluss hinderten beide Teams daran, sonderlich viele gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. Den besseren Start erwischten aber die Hausherren, Kapital sollte man aber aus den ersten Minuten keines schlagen können. So plätscherte die Partie relativ chancenarm vor sich hin, bis gegen Ende der ersten Halbzeit die Gäste die wohl dickste Gelegenheit auf die Führung vorfanden, diese aber ebenso nicht nützen konnten. So ging es vorerst ohne Tore in die Kabine.

Joker Vujevic bringt Gastgebern goldenen Treffer

Mit dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Mit fortschreitender Spieldauer konnte auch kein Team so richtig das Kommando übernehmen, sodass die Zuseher auch weiterhin auf Torraumszenen warten mussten. Die Führung kam dann in Minute 70 von der Bank: Nur zwei Minuten auf dem Feld, war es ein Angriff über die rechte Seite, wo Toma Vujevic freigespielt werden konnte und einfach mal draufhielt – Aschach-Keeper Ernö Szakos war zwar noch dran, musste aber dennoch hinter sich greifen. In der Schlussphase waren die Gäste so unter Zugzwang, fanden aber kein Rezept gegen eine konzentriert und diszipliniert auftretende Verteidigung der Hausherren. Vereinzelte Distanzschüsse wurden so zur Beute von Schlussmann Lukas Huemer, der da tadellos agierte und seine weiße Weste halten konnte.

Am Samstag muss Kremsmünster beim SV Sierning ran, zeitgleich wird der FC Aschach an der Steyr von der SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Thomas Engelmaier (Trainer TUS Kremsmünster):

„Für uns war der Sieg sehr wichtig. Jetzt hatten wir ein paar Mal richtig viel Pech – gegen Molln müssen wir gewinnen, gegen St. Marien müssen wir gewinnen. Für die Moral waren die drei Punkte enorm wichtig."

Die Besten: Rene Ramoser (ZOM), Konstantin Kitzmüller (ST)

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – FC Aschach an der Steyr, 1:0 (0:0)

72 Toma Vujevic 1:0

