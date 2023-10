Seidel trifft: Union Schiedlberg siegt im Spitzenspiel und stößt Kirtagskicker vom Thron!

Details Montag, 02. Oktober 2023 19:35

Am ersten Kirtagswochenende stand ein absolutes Kracherspiel in Adlwang auf dem Programm: Die Union Schiedlberg gastierte in der HOVA-Arena bei der Union Adlwang. Erwartet wurde ein temporeicher, hochklassiger Schlagabtausch zwischen zwei Titelanwärtern, den knapp 500 Zuschauer auch zu sehen bekamen. Am Ende konnten sich die Oktoberfestkicker hauchzart durchsetzen und die Mandl-Elf auch in der Tabelle überholen – neuer Spitzenreiter der 1. Klasse Ost sind dennoch die Vorwärts Juniors. Erwähnenswert ist ebenso, dass bei den Schiedlbergern fortan nicht mehr Mario Pilz auf der Seitenlinie als Chefcoach steht, der ehemalige St. Ulrich-Coach hat vor knapp zwei Wochen sein Amt niedergelegt.

Seidel stellt kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg

Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts, in einer intensiven Anfangsphase gab es so nur wenige Torchancen zu sehen. Schiedlberg trat brutal-robust und zweikampfstark auf und machte es so den Hausherren enorm schwer, während man selbst immer wieder, vor allem über Standardsituationen, gefährlich werden konnte. Auch die Adlwanger kamen aber zu der ein oder anderen Einschussmöglichkeit, Ivan Dramac und Ivan Puskaric ließen inmitten der ersten Hälfte etwa jeweils eine dieser Gelegenheiten aus. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff klingelte es dann: Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld konnte der erste Abschlussversuch von Valentin Seidel geblockt werden, im zweiten Anlauf hämmerte der Schiedlberger Angreifer das Spielgerät aber unhaltbar unter die Querlatte (37.) – Pausenführung für die Gäste.

Bemühungen der Hausherren bleiben unbelohnt

Auch Durchgang zwei ähnelte stark dem ersten – weiterhin prägten viele Zweikämpfe und damit verbundene Fouls die Partie, woran beidseitig der Spielfluss immer wieder in entscheidenden Umschaltmomenten gestört und unterbrochen werden konnte. Dennoch gab es vereinzelt auch Torraumszenen zu bestaunen, in der Schlussphase drückten die Kirtagskicker noch auf den Ausgleich, die Bemühungen blieben aber unbelohnt. Puskaric tauchte noch einmal vor Schiedlberg-Keeper Brandhuber auf, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Rückhalt der Gäste. Am Ende hätte Seidel nochmal zuschlagen können:

Das muss eigentlich das 2:0 sein. Seidel legt sich die Kugel gekonnt an Holzinger vorbei und - anstatt selbst aus guter Position zu schießen - legt in die Mitte, wo keiner an die Kugel kommt. ElvirH11, Ticker-Reporter

So blieb es beim knappen Sieg für die Union Schiedlberg, womit man nun vorerst vor den Kirtagskickern rangiert.

Die Union Adlwang stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Union Ried im Traunkreis vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Schiedlberg die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

Stimme zum Spiel

Fabian Leitner (Trainer Union Schiedlberg):

„Das war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung im Gegensatz zur Vorwoche. Wir haben auch wenig zugelassen, obwohl es am Schluss noch spannende wurde. Da hat uns unser Tormann mit einer Parade gerettet, wir hätten den Sack aber früher zumachen können."

Der Beste: Philipp Schopper (ZDM)

1. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – Union Freller Dach Schiedlberg, 0:1 (0:1)

37 Valentin Seidel 0:1

