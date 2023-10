Korn trifft zum Remis: SV Spital/Pyhrn und Union Waldneukirchen teilen die Punkte

Details Montag, 09. Oktober 2023 16:39

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn und die Union Waldneukirchen verließen am gestrigen Sonntag den Platz beim Endstand von 1:1. Die Spitaler konnten in den letzten zwei Partien mit starken Leistungen überzeugen, die Mini-Serie von zwei Siegen aber nicht ausbauen.

Eigentor bringt Hausherren in Führung

In der elften Minute lenkte Melvin Garstenauer den Ball zugunsten des SV Spital/Pyhrn ins eigene Netz und brachte so unfreiwillig das Heimteam in Führung. Kurz darauf musste sich Waldneukirchen-Schlussmann Maximilian Diwald auszeichnen, bewahrte der junge Keeper den Aufsteiger vor dem 2:0. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel so knapp aus. Nur wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste dann den Ausgleich parat: Für das 1:1 der Union EDER Karosserie Waldneukirchen zeichnete Robert Korn verantwortlich (46.). Im weiteren Verlauf des zweiten Durchgangs konnten sich die Gastgeber zwar ein deutliches Chancenplus herausspielen, scheiterten aber immer wieder an einem an diesem Tag überragenden Diwald im Tor der Waldneukirchner, oder am eigenen Unvermögen. Am Ende trennten sich Spital/P. und die Union Waldneukirchen schiedlich-friedlich.

Zahlen und Fakten

Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV DANA-Türen Spital am Pyhrn. Der SV Spital/Pyhrn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Waldneuk. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Union EDER Karosserie Waldneukirchen nur vier Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste Waldneuk. die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht die Union Waldneukirchen damit auch unverändert auf Rang acht.

Spital/P. tritt am kommenden Samstag beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein an, die Union EDER Karosserie Waldneukirchen empfängt am selben Tag die Union Freller Dach Schiedlberg.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – Union EDER Karosserie Waldneukirchen, 1:1 (1:0)

46 Robert Korn 1:1

11 Eigentor durch Melvin Garstenauer 1:0

