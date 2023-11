Kleiner Dämpfer für formstarken SV Spital/Pyhrn: Union Ried/Trkr. erzwingt Remis

Details Montag, 06. November 2023 16:58

Der SV Spital/Pyhrn befand sich in den letzten Wochen auf einem absoluten Höhenflug. Die Mannen von Wolfgang Wagenleitner schlugen unter anderem mit Adlwang und Vorwärts Steyr Jrs. zwei Spitzenteams der Liga, gegen die aktuell viertplatzierte Union Schiedlberg mühte man sich zu einem Unentschieden. Am gestrigen Sonntag reiste man mit dementsprechend hohen Erwartungen zur Union Ried im Traunkreis, dem einsamen Schlusslicht der 1. Klasse Ost und bekam kurz vor Ende der Herbstmeisterschaft einen kleinen Dämpfer serviert. In Unterzahl sprang nur ein Punkt heraus.

Ried verschießt Elfmeter

Die Hausherren starteten mutig in die Partie und wurden dafür prompt belohnt: In Minute brachte Ivan Josipovic den Underdog in Führung. Kurz darauf hatte man auch die große Gelegenheit auf 2:0 zu stellen, Georg Weismann konnte seine Kopfballchance aber nicht nützen. So wurden mit fortschreitender Spieldauer die Gäste immer stärker und glichen relativ rasch aus – Kapitän Johannes Gösweiner vollstreckte in Minute 21 zum Ausgleich. Kurz vor der Pause hatten dann wieder die Rieder die Führung auf dem Fuß. Michael Sperrer scheiterte aber kläglich vom Elfmeterpunkt. Wenige Augenblicke später sah auch noch Spitals Stefan Lahnt für ein Foulspiel die rote Karte (41.), die Gäste so im zweiten Durchgang in Unterzahl.

Hausherren gelingt später Ausgleich

Trotz Unterzahl steckten die Gäste aber nicht zurück und gingen kurz nach dem Seitenwechsel wieder in Führung: Nach einer Hereingabe war Renail Husic am zweiten Pfosten zur Stelle und bugsierte das Leder aus kurzer Distanz ins Gehäuse (50.). Folglich plätscherte die Partie vor sich hin, über weite Strecken konnten die Rieder die numerische Überlegenheit nicht zu ihren Gunsten nützen, sodass sich ein munteres Hin und Her ohne richtige Torchancen entwickelte. Man steckte den Kopf aber nicht in den Sand und erntete für die Bemühungen auch Früchte: Fünf Minuten vor Schluss glich man in Person von Patrick Kremsmair aus und fuhr zumindest einen Punkt ein.

Die Union Ried/Trkr. stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei der Union Freller Dach Schiedlberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Spital/P. den SV Molln.

Stimme zum Spiel

Kurt Fellinger (Sportlicher Leiter Union Ried im Traunkreis):

„Man merkt die Verunsicherung in unserer Mannschaft aufgrund des verkorksten Herbsts. Dadurch fehlt uns auch die nötige Durchschlagskraft, sonst wäre unter Umständen gegen den starken Gegner auch ein Dreier möglich gewesen. Das Selbstvertrauen der Mannschaft ist aktuell nicht sehr groß, da müssen wir aber durch. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Team über den Winter wieder auf Vordermann bringen, um vielleicht doch noch die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren."

Die Besten: Pauschallob

1. Klasse Ost: Union Ried im Traunkreis – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 2:2 (1:1)

85 Patrick Kremsmair 2:2

50 Renail Husic 1:2

21 Johannes Gösweiner 1:1

8 Ivan Josipovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.