ASV Haidershofen-Behamberg setzt Erfolgsserie gegen Vorwärts Jrs. fort und verpasst Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 12. November 2023 21:58

Die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr büßte mit der 0:1-Niederlage gegen den ASV Raika Haidershofen-Behamberg die Tabellenführung ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Haidershofner mussten so auf einen Punktverlust der Adlwanger hoffen, um als Herbstmeister zu überwintern – daraus wurde letztlich aber nichts.

Zeller-Goldtor bringt Haidershofen den Sieg

Matthias Zeller brachte in diesem Topspiel die Hausherren in der 23. Minute per Kopfballtreffer nach vorn. Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Auch im zweiten Durchgang gab es für die zweite Garnitur des Regionalligisten nichts zu holen gegen konzentriert-verteidigende Haidershofner. Der ASV Haidershofen-Behamberg brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Das Heimteam schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 31 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Prunkstück von Haidershofen-Behamberg ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ASV Raika Haidershofen-Behamberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Vorwärts/ATSV Steyr baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 17.03.2024 für den ASV Haidershofen-Behamberg zum Auswärtsspiel gegen die Union HOVA Adlwang. Die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr tritt am gleichen Tag bei der Union Ried im Traunkreis an.

1. Klasse Ost: ASV Raika Haidershofen-Behamberg – SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr, 1:0 (1:0)

23 Matthias Zeller 1:0

