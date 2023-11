Erste Saisonniederlage: Union Schiedlberg verliert Topspiel bei Vorwärts Juniors!

Details Sonntag, 05. November 2023 18:53

Die gute Serie der Union Schiedlberg seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen Vorwärts/ATSV Steyr mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Dies ausgerechnet im Topspiel gegen den Tabellenersten. Eine Runde vor Schluss sind die Schiedlberger so Stand jetzt aus dem Herbstmeistertitelrennen raus – sollte das Gerücht um einen Punkteabzug für die Steyrer sich als Unwahrheit herausstellen. Falls der Sieg gegen Sierning annulliert wird (Vorwärts hatte wohl einen nicht spielberechtigten Spieler in der Startaufstellung), ist die Union Adlwang am letzten Spieltag auf der Pole-Position.

Schiedlberg erholt sich von frühem Rückschlag nicht richtig

Sieben Minuten waren gespielt, als Kusha Ganji vor etwa 200 Zuschauern nach Vorarbeit von Marco Schorkopf die Führung für die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr besorgte. Generell überzeugten die Steyrer mit enorm aggressivem Zweikampfverhalten und machten es so der Union Schiedlberg schwer, ins Spiel zu kommen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Marco Schorkopf mit einem satten Schuss auf 2:0 für den Ligaprimus. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Vorwärts/ATSV Steyr dann nach dem Seitenwechsel in der 67. Minute, als Ganji mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Ein starker Auftritt ermöglichte der SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr am Samstag trotz Unterzahl einen 2:0-Erfolg gegen Schiedlberg.

Zahlen und Fakten

Der Zu-null-Sieg lässt Vorwärts/ATSV Steyr passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit 37 geschossenen Toren gehört die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Nur zweimal gab sich die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief Vorwärts/ATSV Steyr konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt die Union Freller Dach Schiedlberg den vierten Platz in der Tabelle ein.

Die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr tritt am kommenden Samstag beim ASV Raika Haidershofen-Behamberg an, die Union Schiedlberg empfängt am selben Tag die Union Ried im Traunkreis.

1. Klasse Ost: SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr – Union Freller Dach Schiedlberg, 2:0 (2:0)

47 Marco Schorkopf 2:0

7 Kusha Ganji 1:0

