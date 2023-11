Historischer Achtungserfolg: Union Adlwang feiert ersten Herbstmeistertitel in der 1. Klasse!

Details Montag, 13. November 2023 17:09

Das Tauziehen um den prestigeträchtigen Herbstmeistertitel in der 1. Klasse Ost hat sich in den vergangenen Wochen drastisch zugespitzt und am gestrigen Sonntagnachmittag einen großen Sieger gefunden. Lange waren hierbei die Vorwärts Steyr Juniors in der Pole-Position, mussten in der vergangenen Woche aber zwei bittere Dämpfer hinnehmen: Die Partie gegen den SV Sierning wurde am Freitag offiziell vom Verband strafverifiziert, tags darauf händigte man dem ASV Haidershofen-Behamberg im direkten Duell die Tabellenführung aus. So galt es für die Truppe von Reinhard Mayr, auf einen Patzer der Union Adlwang im Heimspiel gegen den SV Sierning zu hoffen – trotz einiger Ausfälle bewahrten die Kirtagskicker aber einen kühlen Kopf, feierten letztlich einen ungefährdeten Derbysieg und den damit einhergehenden Herbstmeistertitel!

Antonio Dramac sorgt für elementaren Dosenöffner

Neben einigen Langzeitverletzten mussten die Kirtagskicker im letzten Spiel der Hinrunde neben dem gesperrten Aleksandar Bobar verletzungsbedingt auch Antonio Dukic und Lukas Holzinger vorgeben – ein Umstand, der gewisse Automatismen im Angriffs- und Aufbauspiel außer Kraft setzte. So tat man sich zu Beginn gegen eine giftig auftretende, im Herbst ebenso immer wieder vom Verletzungsteufel geplagte Sierninger Truppe etwas schwer, eindeutig die Oberhand zu gewinnen und dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase, in der die Gäste durch Ex-Adlwanger Johannes Muttenthaler auch die Chance auf die frühe Führung vorfanden, folgte in Minute 33 der langersehnte Dosenöffner: Nach einer Ecke von Ivan Puskaric hob Antonio Dramac ab und köpfte zum vielumjubelten 1:0 ein.

Mit ein wenig Hilfe: Kirtagskicker lassen nichts anbrennen

Als der Bann dann gebrochen war sahen die Zuseher eine kurze, einer Drangphase ähnelnde Schlussviertelstunde der Heimischen, aus der auch letztlich das 2:0 resultierte: Wiederum nach einem scharfen Puskaric-Corner gab es ein Missverständnis zwischen Sierning-Keeper David Noel und Lukas Eder, beim gemeinsamen Klärversuch landete die Kugel letztlich im Tor (39.). Nach dem Seitenwechsel kehrte dann zunehmend Ruhe ins Spiel, von Sierning kam in einem insgesamt wenig berauschenden Fußballspiel folglich wenig, besonders bei weiteren Standardsituationen hatte man alle Hände voll zu tun – so missten nach Eckbällen Ivan und Antonio Dramac je einmal das nötige Quäntchen Glück im Abschluss, ehe in Minute 81 die Vorentscheidung fiel. Kapitän Tobias Brunmayr legte sich die Kugel bei einem Freistoß zurecht und zirkelte das Spielgerät an der Mauer vorbei ins Tor.

Stimme zum Herbstmeistertitel

Gerhard Mandl (Trainer Union Adlwang):

„Es ist natürlich schön, dass wir mit dem Derbysieg den Herbstmeistertitel fixieren konnten, auch wenn ich den absolut nicht überbewerten möchte. Das ist eine schöne Momentaufnahme und ein kleines Dankeschön an alle, die im Verein involviert sind und uns unterstützen. Mehr ist das aber nicht, es sind noch dreizehn Runden zu spielen. Da kann und wird noch so viel passieren. Wir lassen das so stehen und verspüren keinen Druck, weil alles so eng beisammen ist. Wir wittern aber die Chance, genauso wie andere Vereine und hoffen, dass die Vorbereitung so etwas leichter fällt und man lieber ins Training geht. Nachdem wir jetzt aber Erster sind, gehen wir bestimmt nicht in die Rückrunde und wollen Zweiter oder Dritter werden. Die Aufbruchsstimmung und die Tatsache, dass wir im Frühjahr kadermäßig aufgrund der Rückkehrer etwas breiter aufgestellt sein werden, stimmt mich dahingehend auch positiv."

Der Beste: Antonio Dramac (LIV)

