Hochspannung weiterhin geboten: Union Adlwang und ASV Haidershofen teilen im Gipfeltreffen die Punkte

Details Montag, 18. März 2024 17:26

Topspiel zum Frühjahrsauftakt: Am gestrigen Sonntag trafen mit der Union Adlwang und dem ASV Haidershofen-Behamberg die beiden Spitzenteams der 1. Klasse Ost aufeinander. Hochspannung war somit geboten und die Zuseher wurden letztlich nicht enttäuscht, auch wenn nur ein Tor auf beiden Seiten fiel. Im Hinspiel konnten sich mit 3:1 noch die Kirtagskicker durchsetzen.

Topchancen auf beiden Seiten – Mahmic hat Führung auf dem Fuß

Vor einer traumhaften Kulisse, etwa 400 Zuseher mitumfassend, ging es direkt in der Anfangsphase ordentlich zur Sache. Eine gut-eingestellte Haidershofner Truppe machte die Räume im Zentrum enorm eng, nahm so die Schaltzentrale der Adlwanger weitestgehend gut aus dem Spiel und fand in Minute zwanzig auch die erste richtig gute Gelegenheit vor. Nach einem langen Ball kam Adlwangs Deniss Kacanovs um Haaresbreite nicht an die Kugel, sodass Anes Mahmic frei Bahn hatte – zum Glück der Hausherren hatte der Angreifer der Gäste das Visier noch nicht richtig eingestellt, kullerte die Kugel knapp am Gehäuse vorbei. Nur zwei Minuten später klingelte es fast auf der anderen Seite: Einmal konnten sich die Kirtagskicker durch den Abwehrriegel der Gäste durchkombinieren, Antonio Dukic legte ab für Mario Djudjik, dessen Gewaltschuss Thomas Brandstetter im Tor der Haidershofner aber abwehren konnte.





Dukic rettet nach Adlwang nach verschossenem Elfmeter

In der Schlussphase der ersten Hälfte übernahm die Mayr-Elf dann zunehmend das Kommando und startete einige gute Vorstöße. In Minute 30 schrammte man einmal mehr hauchzart an der Führung vorbei, Mahmic traf mit einem strammen Schuss nur den Querbalken. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie dann wieder etwas ausgeglichener, die Hausherren kamen langsam etwas besser ins Spiel, treffen sollten vorerst aber erst einmal die Haidershofner: Nach einem Steckpass war Mahmic wieder nicht zu bremsen und spitzelte die Kugel an Keeper Michael Friesenbichler vorbei ins Tor (62.). Daraufhin intensivierten die Kirtagskicker die Bemühungen und hatten in Minute 76 nach einem Foul an Djudjik im Strafraum auch die Chance auszugleichen – Dukic trat an und verfehlte vom Kreidepunkt knapp das von Brandstetter gehütete Tor. Kurz zuvor hatte Aleksandar Bobar nach einem Dukic-Freistoß nur die Querlatte getroffen. Trotz des Pechs nahm die Partie für die Heimischen noch ein versöhnliches Ende: Der Adlwanger Topscorer machte seinen Fauxpas in Minute 80 wieder gut und hämmerte einen Freistoß aus knapp 25 Metern sehenswert in die Maschen.

Die Union HOVA Adlwang tritt am kommenden Samstag bei der SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr an, Haidershofen-Behamberg empfängt am selben Tag die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

Fotocredit: Tatjana Zehetner // Instagram: @tati_ballerpics

Stimme zum Spiel

Gerhard Mandl (Trainer Union Adlwang):

„Das war das erwartet schwere Spiel, das Unentschieden ist am Ende gerecht. Wir hätten am Schluss vielleicht sogar noch gewinnen können, Haidershofen hätte vorher aber schon alles klar machen können. Sie haben es sehr geschickt gemacht und dafür gesorgt, dass unsere spielerische Stärke nicht zum Tragen kommt. Da hatten wir gestern kein Rezept, um dem zu begegnen und konnten unser Spiel nicht durchziehen. Das war aber vor allem den Stärken des Gegners geschuldet."

Die Besten:

Union Adlwang: Aleksandar Bobar (ZM), Antonio Dukic (ST)

Union Haidershofen: Anes Mahmic (ST), Ronald Hammerschmid (ZM)

1. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – ASV Raika Haidershofen-Behamberg, 1:1 (0:0)

80 Antonio Dukic 1:1

62 Anes Mahmic 0:1

Details

