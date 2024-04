Nächster Härtetest bestanden: ASV Haidershofen-Behamberg setzt Erfolgsserie gegen Schiedlberg fort

Details Montag, 22. April 2024 19:22

Der ASV Haidershofen-Behamberg ist seit geraumer Zeit einfach nicht zu stoppen. Man gewann nun 14 der letzten 16 Partien und spielte zwei Mal Unentschieden – einmal im Hinspiel bei der Union Schiedlberg. Am gestrigen Sonntagnachmittag stieg dann gegen die große Revanche gegen formstarke Oktoberfestkicker, die im laufenden Frühjahr vier ihrer fünf bisherigen Partien ohne Gegentor gewinnen konnten. Beim Ligaprimus hielt das Abwehrbollwerk nicht Stand, gab es in Haidershofen für die Leitner-Truppe nichts zu holen.

Pfaffeneder bringt Hausherren früh in Führung

Auch wenn die Schiedlberger von Beginn weg etwas besser ins Spiel finden konnten, startete man quasi mit einem doch bitteren Handicap: Bereits in Minute fünf waren es die Gastgeber, die durch eine Kopfballtor von Tobias Pfaffeneder nach einem Eckball jubeln durften. Dennoch sichtlich unbeirrt witterte die Union eine Chance in diesem Topspiel den Tabellenführer ärgern zu können, zeigte sich gar angestachelt vom frühen Rückschlag und verbuchte mehr Spielanteile in Abschnitt eins. Daraus entsprangen auch einige gute Möglichkeiten, es fehlte aber immer wieder das nötige Quäntchen Glück – einmal bewahrte sogar die Torumrahmung die Heimischen vor dem Ausgleich. Von Seiten der Mayr-Truppe kam indes offensiv überraschend wenig, tat man sich gegen einen kompakten Defensivverbund der Gäste enorm schwer, zu Chancen zu kommen.

Mahmic bringt späte Vorentscheidung – Seidel-Anschlusstreffer kommt zu spät

Nach dem Seitenwechsel kam der Tabellenvierte auch mit ähnlichem Elan und Motivation aus der Kabine, mit fortschreitender Spieldauer schwanden aber die Kräfte und so übernahmen die Hausherren immer mehr die Kontrolle. Aber auch die Haidershofner haderten mit der Chancenverwertung, zogen etwa in Minute 60 im Stangentreffer-Ranking nach – sowohl Toptorjäger Anes Mahmic, als auch David Klinglmayr und Jakob Schlößl konnten gute Chancen auf die Vorentscheidung nicht nützen. Spät gelang dies aber dann doch: In der 84. Spielminute markierte Mahmic dann doch mit einem überlegten Abschluss gegen die Laufrichtung von Schiedlberg-Keeper Manuel Brandhuber das 2:0 und erzielte bereits seinen 23. Saisontreffer. Drei Minuten später kam dann noch einmal Hoffnung bei den Gästen auf, Handspiel im Strafraum, Strafstoß – Valentin Seidel trat an und versenkte das Spielgerät vom Kreidepunkt zum Anschlusstreffer. In den Schlussminuten blieb der Ausgleich aber aus, die Truppe von Reinhard Mayr feierte den bereits 15. Saisonsieg und baute die Tabellenführung aus.

Am nächsten Samstag reist der ASV Raika Haidershofen-Behamberg zur Union Ried im Traunkreis, zeitgleich empfängt Schiedlberg die Union HOVA Adlwang.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer ASV Haidershofen-Behamberg):

„Aufgrund der zweiten Hälfte und der da vorgefundenen Möglichkeiten war es ein verdienter, aber schwer erkämpfter Sieg gegen einen guten Gegner. Der Dreier war sehr wichtig, um Schiedlberg weiter auf Distanz zu halten. Bei einer Niederlage hätten sie Abstand auf vier Punkte verkürzt, so sind es zehn."

Die Besten: Thomas Brandstetter (TW, Haidershofen), Tobias Pfaffeneder (ZM, Haidershofen)

1. Klasse Ost: ASV Raika Haidershofen-Behamberg – Union Freller Dach Schiedlberg, 2:1 (1:0)

87 Valentin Seidel 2:1

84 Anes Mahmic 2:0

5 Tobias Pfaffeneder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.