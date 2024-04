Schnörkellos und wieder in letzter Minute: Vorwärts Jrs. nehmen auch Hürde St. Marien glanzlos

Details Montag, 15. April 2024 17:11

Die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr trug gegen die Union St. Marien einen knappen 1:0-Erfolg davon. Luft nach oben hatte Vorwärts/ATSV Steyr dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Tabellenzweite hatte mit 4:1 gewonnen.

Radosavljevic schockt tapfere Samareiner in letzter Minute

In St. Marien tat sich die blutjunge Steyrer Truppe enorm schwer, auch wenn man spielerisch die bessere Mannschaft war. Nach den ersten 45 Minuten ging es so für St. Marien und die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr ohne Torerfolg in die Kabinen. In Abschnitt zwei dauerte es auch lange und als jeder schon mit einem Unentschieden rechnete war es doch noch soweit: Gefeierter Mann des Spiels war Mateja Radosavljevic, der Vorwärts/ATSV Steyr mit seinem Treffer in der 89. Minute den Vorsprung brachte. Schließlich strich die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr die Optimalausbeute gegen die Union St. Marien ein.

Zahlen und Fakten

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt St. Marien den siebten Platz in der Tabelle ein. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und neun Niederlagen. Die Union St. Marien baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll Vorwärts/ATSV Steyr noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen St. Marien die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 1. Klasse Ost weiter an. In der Defensive der SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr griffen die Räder ineinander, sodass Vorwärts/ATSV Steyr im bisherigen Saisonverlauf erst 19-mal einen Gegentreffer einsteckte. Nur dreimal gab sich die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr bisher geschlagen. Vorwärts/ATSV Steyr scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Sonntag reist die Union St. Marien zum TUS Kremsmünster, zeitgleich empfängt die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr die Union EDER Karosserie Waldneukirchen.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr, 0:1 (0:0)

89 Mateja Radosavljevic 0:1

Details

