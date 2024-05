Spannung bis zur letzten Minute: ATSV Stein erkämpft sich einen 2:1-Sieg gegen Union Ried/Trkr.

Details Sonntag, 26. Mai 2024 13:51

Ein dramatischer Fußballnachmittag in der 24. Runde der 1. Klasse Ost sorgte für Hochspannung bis zum Schlusspfiff. Die Begegnung zwischen der Union Ried/Trkr. und ATSV Stein lieferte alles, was das Fußballherz begehrt: Frühe Tore, eine kämpferische Aufholjagd und einen entscheidenden Treffer kurz vor dem Ende. Die Gäste aus Stein konnten dabei mit einem knappen 2:1 Sieg von Platz gehen und sicherten sich wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Früher Führungstreffer für die Heimmannschaft

Die Partie begann furios, als Simon Kiesenhofer von Union Ried/Trkr. bereits in der ersten Spielminute das Führungstor erzielte. Der heimische Akteur nutzte eine Schwäche in der Steiner Abwehr und brachte das Publikum zum Jubeln. Diese frühe Führung setzte die Gäste deutlich unter Druck und verlangte eine schnelle Antwort, um nicht frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten. Ried/Trkr. versuchte, die Führung zu konsolidieren und spielte mit hoher Intensität und Leidenschaft weiter. Die Antwort der Steiner ließ aber nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute gelang Edi Dzafic der Ausgleichstreffer. Das Tor veränderte die Dynamik auf dem Platz. Stein gewann zunehmend an Sicherheit, während Ried/Trkr. versuchte, die Kontrolle zurückzugewinnen. Beide Teams schenkten sich nichts, und die erste Halbzeit endete mit einem gerechten 1:1 Unentschieden.

Stein kämpft sich zurück ins Spiel

Die zweite Hälfte des Spiels zeigte zwei Teams, die beide den Sieg wollten. Die Partie war geprägt von taktischen Manövern und intensiven Zweikämpfen. Stein zeigte eine leicht verbesserte Leistung und konnte mehr Druck ausüben, während Ried/Trkr. auf Konterchancen lauerte. Beide Teams hatten Möglichkeiten, in Führung zu gehen, doch lange Zeit wollte kein weiteres Tor fallen.

Erst in der 84. Minute entschied Mathias Wagner das Spiel zu Gunsten der Schinkinger-Elf. Dieses späte Tor sorgte für große Erleichterung bei den Gästen und Frustration bei den Gastgebern, die trotz intensiver Bemühungen den Ausgleich nicht mehr erzielen konnten.

Als der Schiedsrichter das Spiel schließlich abpfiff, stand es 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft. ATSV Stein nahm verdientermaßen alle drei Punkte mit nach Hause. Für Union Ried/Trkr. war es eine bittere Niederlage, die zeigte, wie wichtig Effizienz und Konzentration bis zum letzten Moment sind.

Insgesamt bot das Spiel viele Höhepunkte und zeigte den unbändigen Willen beider Teams, sich in der Liga zu behaupten. Es war ein Nachmittag, der die Fans beider Lager mit gemischten Gefühlen zurückließ.

1. Klasse Ost: Ried i.Trkr. : ATSV Stein - 1:2 (1:1)

84 Mathias Wagner 1:2

15 Edi Dzafic 1:1

1 Simon Kiesenhofer 1:0

