Union Adlwang lässt in Kremsmünster nichts anbrennen

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:42

In einer intensiven Partie der 24. Runde in der 1. Klasse Ost gelang es der Union Adlwang, einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen die TUS Kremsmünster auf deren Heimfeld zu erzielen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachten konsequente Angriffe in der zweiten Hälfte die entscheidenden Treffer für die Gäste.

Ein Kampf um jeden Meter

Das Spiel begann furios mit einem Distanzversuch der Heimischen gleich in der ersten Minute, der Andreas Muralter im Tor der Adlwanger kurzzeitig überraschte, doch der Keeper konnte den Ball parieren. In der Anfangsphase zeigte sich Kremsmünster entschlossen und spielte mutig nach vorne, was den Adlwangern Räume für Konter bot. Trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten, wie dem gefährlichen Doppelpass zwischen Ivan Dramac und Antonio Dukic für die Gäste in der fünften Minute, blieben Tore aus. TUS-Torhüter Lukas Huemer zeigte mehrmals sein Können, insbesondere bei einer Großchance von Dukic nach einem langen Ball in der 27. Minute.

Die restliche erste Hälfte war geprägt von hart umkämpften Ballbesitzen und einer Reihe von Freistößen, wobei besonders ein Freistoß von Stjepan Miljak in der 35. Minute für Kremsmünster herausstach, der knapp über das Tor ging.

Adlwang dreht auf

Nach der Pause änderte sich das Bild: Die Adlwanger kamen entschlossener aus der Kabine. Der Durchbruch gelang schließlich in der 63. Minute, als Dramac eine präzise Flanke auf Ivan Puskaric spielte, der per Kopf das 0:1 erzielte. Kurze Zeit später baute die Union die Führung aus. Mario Djudjik setzte sich auf der Außenbahn durch und seine Hereingabe verwertete Dukic gekonnt zum 0:2. Kremsmünster versuchte zu reagieren, doch die Adlwanger Defensive stand sicher.

Der endgültige Knockout erfolgte in der 73. Minute, als Puskaric mit einer cleveren Kopfball-Ablage Dramac in Szene setzte, der den Ball mühelos zum 3:0 Endstand einschob. Obwohl die Hausherren in der Schlussphase versuchten, den Ehrentreffer zu erzielen, blieb der Erfolg aus. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Gäste, die ihre Chancen in der zweiten Halbzeit effizient nutzten.

Details

