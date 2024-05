Spanneder Schlagabtausch: Waldneukirchen dreht das Spiel gegen Molln

Details Samstag, 25. Mai 2024 14:40

In einem aufregenden Freitagabend-Fußballduell der 1. Klasse Ost zwischen SV Molln und Union EDER Karosserie Waldneukirchen sahen die Zuschauer eine wahre Achterbahn der Gefühle. Das Match endete mit einem knappen 3:2 für die Gäste aus Waldneukirchen, die sich in einer dramatischen Schlussphase durchsetzten.

Anfangsphase voller Chancen

Ein spektakulärer Regenbogen spannte sich zum Beginn des Spiels über den Mollner Sportplatz und die Anfangsphase stand diesem um nichts nach. Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigten beide Teams, dass sie auf Sieg spielen wollten. Waldneukirchen startete mit einer offensiven Einstellung, wobei Duhonyi gleich zu Beginn zwei schnelle Chancen hatte. Sein erster Versuch nach nur zwei Minuten verfehlte knapp das Ziel. Der SV Molln ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und hielt energisch dagegen. In der 17. Minute erzielte Flo Gegenleitner das erste Tor für die Gäste nach einem scharf getretenen Freistoß von Grunewald, der den Ball perfekt in den Strafraum brachte.

Die Reaktion der Mollner ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später nutzte Öhlinger ein Missverständnis in der Waldneukirchner Abwehr zum 1:1-Ausgleich. Der Schwung blieb auf Seiten der Mollner, die in der 41. Minute durch Ferdi Akbudak in Führung gingen. Akbudak traf mit einem präzisen Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck, was das Spiel auf 2:1 für Molln stellte.

Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit gleichbleibendem Tempo, und die Gäste aus Waldneukirchen kämpften hart um den Ausgleich. Dieser kam in der 51. Minute, als Zsigmond einen schnell ausgeführten Freistoß zu Korn spielte, der den Mollner Torhüter mit einem kühlen Abschluss überwand. Das Spiel war nun wieder völlig offen, beide Teams suchten nach der Chance zur Führung. Trotz größerer Spielanteile für Molln zeigten die Waldneukirchner immer wieder schnelle Konter.

In den letzten Minuten des Spiels schien alles möglich, als Waldneukirchen noch einen "Lucky Punch" in petto hatte. In der 90. Minute brachte Zsigmond eine Flanke von links, die von Gegenleitner mit einem Kopfball ins lange Eck zum entscheidenden 3:2 verlängert wurde. Dieses späte Tor brachte die Gäste in Führung und sicherte ihnen letztendlich den Sieg in diesem intensiven Derby. Besonders bitter für die Hausherren: Die beiden Waldneukirchner Torschützen unterrichten in der örtlichen Mittelschule.

1. Klasse Ost: SV Molln : Waldneuk. - 2:3 (2:1)

91 Florian Gegenleitner 2:3

50 Robert Korn 2:2

39 Ferdi Akbudak 2:1

18 Marco Thomas Öhlinger 1:1

8 Andreas Mitterhuber 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Maximilian Barteder erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.