Die Sportunion Hofkirchen feiert in St. Marien einen verdienten Derbysieg und sichert sich den Klassenerhalt

Details Montag, 27. Mai 2024 16:03

In der 24. Runde der 1. Klasse Ost stand ein Derby mit besonderer Brisanz auf dem Programm. Die Union St. Marien empfing die Sportunion Hofkirchen in der Living Invest Arena. Während es für die Hausherren um gefühlt nichts mehr ging, verweilte Hofkirchen noch im erweiterten Kreis der abstiegsbedrohten Teams. Mit einem Sieg wäre aber der Klassenerhalt endgültig fixiert. Topmotiviert von der ersten Sekunde zeigte sich die von Trainer Thomas Hinterreiter perfekt eingestellte Truppe und gewann das ewig junge Duell gegen den Nachbarn mit 2:1. Klassenerhalt geschafft plus Derbysieg – ein rundum perfektes Wochenende für die Sportunion aus Hofkirchen.

Großer Jubel brach nach dem hochverdienten 2:1-Siegtreffer der Gäste aus

Eine von Unterbrechungen geplagte erste Hälfte

Das Spiel begann zunächst verhalten, beide Teams tasteten sich ab und schafften es nicht, zwingende Torchancen zu kreieren. Den ersten großen Aufreger in der Partie brachte ein brutales Foul am Rande des Strafraums mit gestrecktem Bein voran gegen Hofkirchen-Torhüter Marcel Hofer. Die Folge war eine dunkelgelbe Karte für Raphael Atteneder und ein benommener Marcel Hofer. Er versuchte trotz zweimaliger Behandlungspause weiterzuspielen, musste aber eine knappe Viertelstunde nach der Aktion völlig benommen ausgewechselt werden. Die Hausherren legten weiterhin eine harte Spielweise an den Tag – die Folge waren bereits drei gelbe Karten im ersten Durchgang und ein Wechsel von Raphael Atteneder aufgrund der Gefahr, frühzeitig vom Platz gestellt zu werden. Spielerisch war im ersten Spielabschnitt nicht viel drin. Hofkirchen kontrollierte zwar die Angelegenheit, kam aber bei der St. Mariener Defensive kaum durch. So endete eine intensive aber chancenarme erste Hälfte torlos.

Es war ein Kampf um jeden Zentimeter

Youngster schießt Hofkirchen spät zum Sieg

Nach der Pause übernahmen sofort die Gäste aus Hofkirchen das Zepter und übten ordentlich Druck auf die Abwehr der Grün-Weißen aus. Nach knapp einer Stunde brannte es dann lichterloh im Strafraum der Hausherren. Zuerst scheiterte Marvin Müller nach einem tollen Solo am Außenpfosten. Wenige Augenblicke später wurde Igor Kutic am Sechzehnereck abgemäht – zur Verwunderung aller gab es aber "nur" Eckstoß. Dieser brachte die nächste Chance ein, und dann klingelte es auch erstmals an diesem Sonntagnachmittag. Igor Kutic fasst sich zentral vom Strafraumrand ein Herz und knallt das Leder unhaltbar ins linke Eck. Hofkirchen war auch danach weiterhin das spielbestimmende Team und fuhr Angriff um Angriff – es mangelte teilweise aber noch an der Umsetzung im letzten Drittel. Eine Viertelstunde vor Schluss war es dann St. Marien, die plötzlich ein leichtes Oberwasser bekamen und Hofkirchen einschnürten. Der Ausgleich fiel nach einem langen Abschlag von Keeper Pfistermüller, wo in der weiteren Folge Josip Trbara unhaltbar abschließen konnte. Es entwickelte sich in einer heißen Endphase der Partie ein offener Schlagabtausch. Hofkirchen stand aber defensiv weiterhin sehr ordentlich und ließ kaum Chancen zu. Besonders der 16-jährige defensive Mittelfeldspieler Martin Zauner brillierte mit unglaublichen Balleroberungen und einer Zweikampfquote weit über 90 %. Der vielumjubelte zweite Treffer der Gäste war zudem eine Produktion der U18-Sektion. David Luckeneder setzte sich auf links durch und bediente sieben Meter vor dem Tor Angriffspartner Manuel Mitterndorfer, der cool blieb vor Keeper Pfistermüller und gekonnt einschob. Jubelschreie hallten durch ganz St. Marien. In den letzten Minuten warfen die Grün-Weißen natürlich nochmal alles nach vorne – Chancen fanden aber eigentlich nur die Hofkirchner vor – Kutic, Luckenender und Mitterndorfer scheiterten jeweils an Torhüter Pfistermüller. Nach 94. Minuten war Schluss und Hofkirchen feierte neben einem hochverdienten Derbysieg auch den fixierten Klassenerhalt.

Auch die Lebensversicherung der Hofkirchner, Igor Kutic, trug sich wieder in die Torschützenliste ein. Er hält aktuell bei 18 Treffern und liegt auf Rang drei.

Stimme zum Spiel

Thomas Hinterreiter (Trainer Sportunion Hofkirchen): "St. Marien konnte eigentlich frei aufspielen und wir wussten schon, dass wichtige 3 Punkte für uns auf dem Spiel standen. Davon hat man aber kaum etwas gemerkt. Wir fanden ganz gut in die Partie rein, jedoch war sie stark geprägt von vielen teilweise harten Fouls und vielen Unterbrechungen. Der Gegner konnte sich kaum Chancen erspielen, da unsere Holding Six eine nahezu 100 % Zweikampfquote an den Tag legte. Wir selbst wurden leider aber auch nur ganz selten gefährlich. Zweite Halbzeit gab es dann endlich gute Chancen fürs Publikum zu sehen. Wir konnten immer wieder durch starkes Zweikampfverhalten Bälle erobern und uns schließlich mit einem schönen Tor belohnen. Wir drückten weiter auf das entscheidende 0:2, bekamen dann aber direkt im Gegenzug nach einem erneuten langen Ball den Ausgleich. Wir kämpften uns aber zurück und unser Youngstar belohnte unseren Siegeswillen mit einem schön rausgespielten Tor."

1. Klasse Ost: St. Marien : SU Hofkirchen - 1:2 (0:0)

88 Manuel Mitterndorfer 1:2

78 Josip Trbara 1:1

61 Igor Kutic 0:1

F.H.

Foto: SU Hofkirchen/Niklas Hörtenhuber

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.