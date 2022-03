Traumhafter Einstand auf neuer Anlage: Haidershofen bezwingt Ligaprimus Windischgarsten!

Details Sonntag, 06. März 2022 14:08

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass eine Mannschaft in der 1. Klasse Ost dem SV Windischgarsten das Wasser reichen konnte. Am gestrigen Samstag war es nun soweit und eine beachtliche Serie, die seit dem 10.06.2019 (Ternberg 3:2 Windischgarsten) bestand, riss. Der ASV Haidershofen war es, dem es auf brandneuer Anlage gelang dem bisher unangefochtenen Tabellenführer aus Windischgarsten eine Niederlage zu bescheren.

Haidershofen antwortet gekonnt auf Schwaigers Blitz-Treffer

Ehe alle Zuschauer ihren Sitzplatz einnehmen konnten, klingelte es bereits zum ersten Mal. Die Lebensversicherung der Winkler-Elf, Michael Schwaiger war zur Stelle und verwandelte einen Strafstoß eiskalt vom Punkt (1.). Die Hausherren, sichtlich geschockt vom frühen Rückschlag, taten sich in den Folgeminuten noch etwas schwer, konnten aber hinten dicht halten. Ähnlich schnell fand man aber zurück ins Spiel, Ronald Hammerschmid brach auf der rechten Seite durch, spielte quer und fand Andreas Wagner, der den Rückstand egalisierte - 1:1 (15.). Der Ausgleich beflügelte die Gastgeber sichtlich, der frühe Gegentreffer war vergessen und die Partie weit offener. Es dauerte auch nicht lange, bis Wagner ein weiteres Mal zur Stelle war und nach herrlichem Zusammenspiel ein weiteres Mal als Vollstrecker diente, Spiel gedreht (26.). In der Folgephase passierte nicht viel, somit traten die Teams beim Stand von 2:1 zu Gunsten des Underdogs den Gang in die Kabinen an.

Ruhige zweite Hälfte - Windischgarstner Offensive beißt sich die Zähne aus

450 Zuschauer waren im ersten Durchgang gut unterhalten, sahen aber eher unspektakuläre 45 Minuten nach dem Seitenwechsel. Eine tapfer-verteidigende Kiss-Elf, die etliche Angriffe des Tabellenführers im Keim erstickte und deutlich passiver in der Offensive agierte. Es passierte bis auf eine Halbchance der Gäste nicht sonderlich viel und so war die Überraschung geglückt. Nach intensiven 94 Minuten setzte Spielleiter Ahmed Causevic der Partie mit dem Schlusspfiff ein Ende. Trotz der Niederlage lacht der SV Windischgarsten mit sechs Punkten Vorsprung auf die SPV Kematen-Piberbach/Rohr von der Tabellenspitze, während der ASV Haidershofen mit 16 Punkten vorerst auf Platz acht bleibt.

Stimme zum Spiel

Helmut Kiss (Trainer ASV Haidershofen):

„Summa summarum kann man das Ergebnis so stehen lassen, weil wir einfach aggressiver, bissiger waren. Wir wussten im Voraus, dass sie ungern ununterbrochen attackiert und in ihrem Spiel gestört werden. Das haben wir gut über unser Zweikampfverhalten gemacht. Dadurch haben sie sich nicht entfalten können, ab der 20. Minute sind sie uns eigentlich garnicht gefährlich geworden."

Die Besten:

ASV Haidershofen: Lukas Steindl (TW), Ronald Hammerschmid (ZDM), Markus Kronsteiner (IV), Maximilian Aichinger (IV)

1. Klasse Ost: ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 2:1 (2:1)

26 Andreas Wagner 2:1

15 Andreas Wagner 1:1

1 Michael Schwaiger 0:1