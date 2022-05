Yaroshenko schnürt Hattrick und verhilft Ernsthofen zu wichtigem Sieg im Kellerduell!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:10

Der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr machte im Kellerduell gegen den SC Ernsthofen eine schlechte Figur und verlor mit 0:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SCE wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet.

Ernsthofen dreht nach Seitenwechsel auf: Drei Mal Yaroshenko

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SC Ernsthofen und den ASV Bewegung Steyr ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren dann auf und fegten die Steyrer vom Platz. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Oleksandr Yaroshenko mit den Treffern (54./69./74.) zum 3:0 für den SCE. Den Schlusspunkt setzte Andreas Kettner in der 89. Spielminute indem er das 4:0 herbeiführte. Der Referee beendete das Spiel und die Bewegung Steyr steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen den SC Ernsthofen kam man unter die Räder.

Zahlen und Fakten

Der SCE rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Der SC Ernsthofen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr. Man kassierte bereits 73 Tore gegen sich. Die Gäste stehen mit 10 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 18 Treffern stellt der ASV Bewegung Steyr den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Ost. Seit sieben Spielen wartet die Bewegung Steyr schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nun musste sich der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SCE bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, acht Unentschieden und acht Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist der SC Ernsthofen zu den Union T.T.I. St. Florian Juniors, zeitgleich empfängt der ASV Bewegung Steyr den SV Sierning.

1. Klasse Ost: SC Ernsthofen – ASV Mayr Bau Bewegung Steyr, 4:0 (0:0)

89 Andreas Kettner 4:0

74 Oleksandr Yaroshenko 3:0

69 Oleksandr Yaroshenko 2:0

54 Oleksandr Yaroshenko 1:0