Remis in letzter Minute: Kronsteiner rettet Haidershofen Last-Minute-Remis in St. Marien!

Das Spiel vom Samstag zwischen der Union St. Marien und dem ASV Raika Haidershofen-Behamberg endete mit einem 3:3-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Torreiches Tauziehen um drei Punkte

St. Marien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Josef Zehetner traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Matthias Neuhauser schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den ASV Haidershofen-Behamberg (7./36.). Die Pausenführung von Haidershofen-Behamberg fiel knapp aus. Die Union St. Marien markierte in der 47. Minute den Ausgleich. Mohammed Al Abodi zeichnete sich für den Treffer verantwortlich. Dass St. Marien in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Wiesinger, der in der 75. Minute zur Stelle war. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Markus Kronsteiner für den ASV Raika Haidershofen-Behamberg zum 3:3 traf (92.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Union St. Marien und der ASV Haidershofen-Behamberg spielten unentschieden.

Zahlen und Fakten

St. Marien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Union St. Marien unteres Mittelfeld. In der Verteidigung von St. Marien stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Union St. Marien verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen. St. Marien ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Haidershofen-Behamberg rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Vier Siege, sieben Remis und elf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der ASV Raika Haidershofen-Behamberg entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Nächster Prüfstein für die Union St. Marien ist der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Der ASV Haidershofen-Behamberg misst sich zur selben Zeit mit der Sportunion Wolfern.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – ASV Raika Haidershofen-Behamberg, 3:3 (1:2)

92 Markus Kronsteiner 3:3

75 Michael Wiesinger 3:2

47 Mohammed Al Abodi 2:2

36 Matthias Neuhauser 1:2

7 Matthias Neuhauser 1:1

4 Josef Zehetner 1:0