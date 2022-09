Kirtagskicker wieder an erster Stelle: Union Adlwang dank Last-Minute-Treffern erneut siegreich!

Details Montag, 19. September 2022 16:18

Die Union Adlwang hat sich am gestrigen Sonntag die Tabellenführung zurückerobert. Man war zu Gast bei Bezirksliga-Absteiger Union Neuhofen und tat sich lange schwer, die Kugel im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Einmal mehr war es am Ende ein später Treffer von Unterschiedsspieler Andreas Bart, der die Kirtagskicker auf die Siegerstraße brachte.

Adlwang hadert lange mit Chancenverwertung

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, bereits in Minute acht fand ein Weitschuss von Stjepan Puskaric den Weg in die Maschen. Man zeigte sich ambitioniert, gleich ein weiteres Tor nachzulegen, doch sowohl Daniel Platzer (10.), als auch Ivan Puskaric (16.) scheiterten aus aussichtsreicher Position. Quasi aus dem nichts kassierte man kurz darauf den Ausgleich: Kevin Lepschy bediente Markus Pruckner und der bugsierte die Kugel per Dropkick unhaltbar ins Gehäuse (22.). Mit dem Ausgleich folgten einige gute Torchancen auf beiden Seiten, Torerfolge gab es vorerst aber keine mehr zu bejubeln. 1:1 lautete der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel kam die Huemer-Truppe deutlich besser aus der Kabine, fand fast im Minutentakt Chancen vor, scheiterte aber immer wieder an einem überragend aufspielenden Marvin Panhölzl im Tor der Gastgeber, der die Adlwanger Offensive zur Verzweiflung brachte. Erst in Minute 89 kam dann der langersehnte Führungstreffer, ähnlich wie beim Last-Minute-Erfolg in Kremsmünster war es Andreas Bart, der den Bann brach und zum 2:1 traf. Der zuletzt angeschlagene Tomislav Dramac trug sich nach Vorarbeit von Ivan Puskaric bei seinem Comeback ebenso noch in die Torschützenliste ein (92.), ehe 60 Sekunden später Adlwangs Tobias Brunmayr eine Hereingabe von Fatlum Emruli ins eigene Tor lenkte und eine turbulente Schlussphase mit dem 2:3 abrundete. Der Anschlusstreffer änderte nichts mehr am Ausgang der Partie, die Union Adlwang entführte weitere drei Zähler und steht nach Spieltag sechs wieder an der Spitze der 1. Klasse Ost.

Zahlen und Fakten

Neuhofen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging die Union Neuhofen an der Krems in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Adlwang einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Adlwang ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden.

Die Union Neuhofen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim FC Aschach an der Steyr vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union HOVA Adlwang den ATSV Malerei u. Fassaden Stein.

1. Klasse Ost: Union Neuhofen an der Krems – Union HOVA Adlwang, 2:3 (1:1)

93 Fatlum Emruli 2:3

92 Tomislav Dramac 1:3

89 Andreas Bart 1:2

22 Markus Pruckner 1:1

8 Stjepan Puskaric 0:1