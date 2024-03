Vier Siege in Serie – UFC Burgkirchen ist die Mannschaft der Stunde

Details Donnerstag, 28. März 2024 17:46

Auch in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause konnte der UFC Burgkirchen das Spielfeld als Sieger verlassen. Zum Rückrundenauftakt gab es dabei einen 1:0-Auswärtssieg gegen den aktuell Drittplatzierten der 1. Klasse Süd-West, den UFC Lochen. Eine Woche später gewannen sie zu Hause mit 4:2 gegen Pischelsdorf, das sich momentan auf dem vierten Zwischenrang befindet. Durch die überzeugenden letzten Partien liegen die Innviertler derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Offensive kommt in Schwung

Bei Burgkirchen, das in der Hinserie mit nur 21 Treffern die drittschwächste Offensive der Liga stellte, scheint der Angriff, mit vier erzielten Treffern am vergangenen Spieltag, nun endlich zu funktionieren. Mirza Kujovic, welcher seit Beginn dieser Saison an der Seitenlinie steht, begründet diesen Aufschwung wie folgt: „Die letzten Spiele ist der Laimer Tobi zurückgekehrt, weil wir in der Mitte Probleme hatten, da dort zwei, drei Verletzte waren. Durch ihn ist etwas frischer Wind hereingekommen. Wir kombinieren sehr gut und auch Reiter Niklas hat sich als junger Spieler gut integriert. Es funktioniert derzeit, aber ich will nichts verschreien.“

Auch das Trainingslager in Kroatien und der verletzungsfreie Kader scheinen der Mannschaft zurzeit äußerst gut zu tun. Die Defensive zählt mit nur 26 Gegentoren ohnehin zu den besten der Liga.

Vorschau auf die nächsten Spiele

Auch in den kommenden Spielen hat der UFC Burgkirchen nicht allzu schlechte Chancen, seine Siegesserie auszubauen, da die nächsten vier Gegner allesamt zu den letzten fünf Mannschaften der Tabelle gehören. Kujovic, der zwar zufrieden auf die letzten Ergebnisse blickt, möchte den Ball trotzdem flach halten und von Spiel zu Spiel schauen. „Wichtig ist, dass wir niemanden unterschätzen, es ist immer schwieriger gegen die unteren Plätze zu spielen als gegen die oberen. Es wird sicher nicht leicht, aber wir gehen von Woche zu Woche und dann schauen wir was dabei herauskommt“, so der Übungsleiter.

Zufriedene Tabellenposition

Mit der aktuellen Tabellensituation ist die Mannschaft aus dem Bezirk Braunau sichtlich zufrieden. Das Ziel sei nun, dass sie nicht wieder viel weiter nach unten rutschen und die Saison im gesicherten Tabellenmittelfeld beenden. „Wichtig ist, dass wir mit unten nichts zu tun haben, dass wir uns in den letzten paar Spielen keine Sorgen mehr machen müssen“, äußerte sich dahingehend der Trainer. Weiters teilte er mit, dass man noch nicht wisse, was im Sommer im Kader passieren werde; der Wunsch aber sei es, dass alle Spieler dem Verein erhalten bleiben.

