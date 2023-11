8:5 - Schützenfest in Palting! Aufsteiger beweist nach 0:7-Rückstand unglaubliche Moral

Details Samstag, 04. November 2023 16:44

Am vorletzten Hinrundenspieltag der 1. Klasse Süd-West stand das Kräftemessen zwischen der SPG Palting/Seeham und dem USV St. Pantaleon auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenneunten waren die Hausherren klar zu favorisieren, zumal die Mannen von Trainer Michael Fischinger in dieser Saison auf eigener Anlage noch ungeschlagen sind. Die Spielgemeinschaft wurde ihrer Favoritenrolle am Samstagnachmittag mit einem 8:5-Schützenfest gerecht und wahrte mit dem neunten Saisonsieg die Chance auf den Herbstmeistertitel. Der Aufsteiger hingegen bewies eine Woche nach einem 5:1-Kantersieg gegen Waldzell unglaubliche Moral und kam nach einem 0:7-Rückstand fast noch heran, nach der fünften Pleite im sechsten Auswärtsspiel hängt "Pontigon" jedoch in der unteren Tabellenregion fest.

Ivanovics-Maruska schnürt Dreierpack

Am Sportplatz in Palting durften sich die heimischen Fans unter den knapp 150 Besuchern schon nach fünf Minuten über die Führung freuen, als Vitalij Ivanovics-Maruska einen Stanglpass von der linken Seite verwertete. Die Favoirit war fortan spielbestimmend, riss die Pontigoner Abwehr immer wieder über die linke Seite auf, war ungemein effizient und stellte schon in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Nach einer Viertelstunde war es abermals Ivanovics-Maruska, der nach Vorarbeit von Barnabas Üres-Farkas auf 2:0 stellte. 60 Sekunden später durfte sich auch Ferenc Viczian als Torschütze feiern lassen. Trotz der klaren Rückstandes wusste der Aufsteiger durchaus zu gefallen und begegnete den Hausherren mit offenem Visier, SPG-Schlussmann Thomas Kasberger machte jedoch zwei, drei Top-Chancen der Hartl-Elf zunichte. Kurz vor der Pause schlug der Tabellenzweite eiskalt zu. Zunächst durfte sich der 28-jährige Ivanovic-Maruska zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen, ehe Daniel Weiss die erste Halbzeit mit einer feinen Einzelleistung beendete - der Kapitän schnappte sich die Kugel, tanzte vier Verteidiger aus und besiegelte den 5.0-Pausenstand.

Üres-Farkas trifft doppelt - Aufsteiger beweist unglaubliche Moral und kommt auf 7:5 heran

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer der Spielgemeinschaft. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Knoglinger machte Üres-Farkas das halbe Dutzend voll. Keine zehn Minuten später traf der 29-Jährige erneut ins Schwarze, als der Ungar nach einer Spielverlagerung auf die linke Seite einen Verteidiger stehen ließ, Gästegoalie Christop Lobentanz umkurvte und das Leder ins leere Tor schob. Die Messe war längst gelesen, doch nach einer Stunde durfte sich Pontigon über den vermeintlichen Ehrentreffer freuen, den Haris Abdulahovic erzielte. Der geschlagene Aufsteiger hatte nichts mehr zu verlieren und bewies in der restlichen Spielzeit unglaubliche Moral. Während die Hausherren quasi das Spielen einstellten, stand die Hartl-Elf nun wesentlich höher und machte ordentlich Dampf. Am Beginn der Schlussviertelstunde schnürte Mario Bergmüller binnen 120 Sekunden eine Doppelpack. Wenig später stach dann auch noch ein Joker, als Elias Wagner auf 7:4 stellte. In Minute 88 gelang Bergmüller sein bereits zwölfter Saisontreffer, ließ der 33-Jährige die Heimischen noch einmal zittern. Doch in einem unglaublichen Match setzte die Fischinger-Elf in der Nachspielzeit den Schlusspunkt, als sich der eingewechselte Leo Le Masson-Robic auf der rechten Seite in Szene setzte und Vizian den 8:5-Endstand besiegelte.

Christian Breitfuß, Funktionär SPG Palting/Seeham:

"In der ersten Halbzeit waren wir ungemein effizient, was nach dem 7:0 geschehen ist, darf aber einfach nicht passieren. Dennoch haben wir den angestrebten Dreier eingefahren, stehen kurz davor, die 30-Punkte-Marke zu knacken und haben sogar noch die Chance auf den Hertbstmeistertitel, müssen im letzten Match gegen Waldzell aber noch einmal alle Kräfte mobilisieren."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.