Chancenreiche zweite Hälfte – St. Pantaleon schlägt Aurolzmünster letztlich deutlich

Im Rahmen des letzten Spieltags der 1. Klasse Süd-West kam es am gestrigen Sonntagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Aurolzmünster und dem USV St. Pantaleon. Es trifft Platz zwölf auf Platz 13 und die beiden Teams trennen drei Punkte voneinander. Die Gastgeber bräuchten eine Sensation, um am Ende der Saison noch vor den Gästen zu stehen, konnten durch einen Sieg am letzten Spieltag, jedoch die Restchance wahren. Das Hinspiel endete mit einem furiose 5:5; für einen neutralen Zuschauer wäre ein ähnliches Offensivspektakel sicherlich wieder wünschenswert.

Wichtige Führung durch Standardsituation

Die Auswärtsmannschaft fand besser in diese Partie hinein und kontrollierte in den Anfangsminuten großteils das Spielgeschehen. Nach etwas mehr als 20 Minuten konnten die Gäste nach einem Eckball auch in Führung gehen. Mario Bergmüller traf per Kopf zum 1:0 und zu seinem 18. Saisontor. Kurz vor der Halbzeitpause hatte St. Pantaleon auch noch die hundertprozentige Chance auf 2:0 zu stellen, sie ließen diese Gelegenheit jedoch aus, wodurch es mit dem knappen 1:0 für die Gäste in die Halbzeitpause ging.

St. Pantaleon machts am Ende deutlich

Auch in der zweiten Halbzeit blieb es eine gute, kämpferisch starke Partie von beiden Seiten. Die Gäste spielten immer wieder die Bälle in die Tiefe, wodurch sie auch regelmäßig zu guten Chancen kamen. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang genau so der zweite Treffer des Tages. Nach einem Pass in die Tiefe verwertete Elias Wagner zum 2:0. Wenige Minuten später folgte der dritte Treffer und die Vorentscheidung im Spiel. Einen starken Pass von außen in den Strafraum konnte Sinisa Milicevic zur 3:0-Führung verwandeln. Wieder nur wenige Minuten danach konnte Aurolzmünster, die sich auch bis dahin noch immer nicht aufgaben, nach einem Standard zum 3:1 aufschließen. Nach einem Freistoß an die zweite Stange stand Frano Sandrk goldrichtig und vollendete zum 1:3. Schlag auf Schlag kamen nun von beiden Seiten Offensivaktionen und wieder nur fünf Minuten später hatten die Hausherren durch einen Elfmeter die Gelegenheit bis auf ein Tor an St. Pantaleon heranzurücken. St. Pantaleons Schlussmann konnte jedoch den schwach geschossenen Strafstoß, sowie den Nachschuss klasse parieren und so blieb es beim 3:1 für die Gäste. Bitter für Aurolzmünster, der Anschlusstreffer hätte diese Partie sicherlich noch sehr spannend machen können. In der Nachspielzeit machten die Gäste mit dem 4:1 noch den Deckel drauf. Sinisa Milicevic bescherte den Gästen mit seinem Doppelpack die endgültige Entscheidung. Auch davor wurde St. Pantaleon durch schnelle Umschaltmomente immer wieder gefährlich. Schlussendlich endeten die Partie und die Saison mit einem verdienten 4:1 Erfolg für die Gäste.

Petar Dimitrov, Trainer USV St. Pantaleon:

„Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für uns, aber auch Aurolzmünster hat Moral gezeigt und alles versucht. Wir waren einfach die etwas bessere Mannschaft auf dem Platz mit den besseren Torchancen. Insgesamt eine spannende Partie bis zum 3:0 und auch nach dem Anschlusstreffer und dem Elfmeter war es nochmal so richtig spannend.“

Die Besten USV St. Pantaleon: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

