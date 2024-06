Union Mehrnbach setzt sich in Pattigham/Pramet knapp durch

Details Sonntag, 09. Juni 2024 19:50

In einem interessanten Spiel der letzten Runde der 1. Klasse Süd-West setzte sich die Union Mehrnbach mit einem knappen 2:1 beim USV Pattigham/Pramet durch. Beide Teams lieferten sich über 94 Minuten einen intensiven Schlagabtausch, in dem letztlich die Gäste durch einen späten Treffer die Oberhand behielten.

Hausherren bringen Führung nicht in die Pause

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen. Bereits in der Anfangsphase hatten die Mehrnbacher die erste Chance, als Martin Haginger einen Querpass in den Strafraum spielte, der jedoch keinen Abnehmer fand. Elf Minuten später hatte die Union die erste große Möglichkeit: Sebastian Weiermann führte einen Freistoß aus, den USV-Schlussmann Harun Cinar nicht festhalten konnte. Der Nachschuss von Martin Haginger wurde erneut vom Goalie geblockt.

Der Großteil des Spiels fand in der ersten Halbzeit im Mittelfeld statt, wobei beide Teams sich vorsichtig abtasteten. In der 35. Minute jedoch gelang den Pattighamern der Durchbruch: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld legte Lukas Brückl quer auf den zweiten Pfosten, wo Oliver Danninger zur 1:0-Führung für die Heimelf einschoss. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste zurück: In der 45. Minute köpfte Haginger nach einem Zuspiel von Stefan Schuller über Keeper Cinar zum 1:1-Ausgleich ein.

Entscheidung in Minute 86

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schreckmoment, als sowohl Sebastian Weiermann als auch Torwart nach einem Zusammenstoß am Boden liegen blieben. Der Schlussmann konnte nach kurzer Behandlung weitermachen, während Weiermann das Spiel nicht fortsetzen konnte.

Mehrnbach drängte in der zweiten Halbzeit vehement auf die Führung. In der 66. Minute strich ein guter Weitschuss knapp über das Kreuzeck, und nur drei Minuten später führte ein guter Vorstoß zu einer Ecke für die Gäste. Pattigham hatte ebenfalls Chancen, jedoch gingen einige Abschlüsse knapp am Tor vorbei.

Die Schlussphase wurde von den Mehrnbachern dominiert. Ein abgeblockter Schuss von Schuller in der 81. Minute war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. In der 86. Minute gelang den Gästen schließlich der Siegtreffer: Nach einem Querpass von Kilian Kreuzer bedankte sich Schuller und netzte zum 1:2 ein.

Die USV Pattigham/Pramet versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, doch es reichte nicht zum Ausgleich. In der 90. Minute vergab Schuller eine hundertprozentige Chance, doch es sollte sich nicht rächen. Stattdessen wurde in der Nachspielzeit Pattighams Samuel Jagereder mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Nach insgesamt 94 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Mehrnbach.

