Nach zweitem Auswärtssieg in Folge lacht SV Weng für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze

Am 22. Spieltag der 1. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen der TSU Jeging und dem SV Hargassner Weng auf dem Programm. Im Kräftemessen zwischen dem Tabellenelften und dem Zweitplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Heimelf von Coach Erwin Dankl wollte aus der Krise finden, während der SVW - sechs Tage nach einem Heim-Remis gegen Waldzell - bemüht war, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Am Samstagnachmittag konnten nur die Gäste ihr Vorhaben realisieren, behielten die Wenger mit 4:1 klar die Oberhand und lachen nach dem zweiten Auswärtssieg in Fogle für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze. Die TSU hingegen schwebt nach der vierten Niederlage in Serie weiterhin in Abstiegsgefahr.

Aigner-Elf in Halbzeit eins mit frühem und spätem Treffer

Der Favorit verzeichnete einen Start nach Maß und hatte nach nur zehn Minuten die Nase vorne. Nach einem tiefen Ball scheiterte Emir Sabic mit einem Schuss auf das lange Eck an TSU-Schlussmann Davor Bakula, Edin Mujic stand aber goldrichtig und stellte per Abstauber auf 0:1. Mit der Führung im Rücken erarbeiteten sich die Gäste eine optische Überlegenheit und wussten bis zum gegnerischen Strafraum auch spielerisch zu gefallen, im letzten Drittel fehlten den Mannen von Trainer Kurt Aigner aber die Lösungen, fand der letzte Pass zumeist keinen Abnehmer. Kurz vor der Pause schlug der Aufstiegsaspirant aber noch einmal zu, als Sabic einen Stanglpass zum 0:2-Halbzeitstand verwertete.

Neuerwerbung lässt Hausherren kurz hoffen - Mujic schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Zenz bekamen die Zuschauer zunächst ein anderes Bild zu sehen. Die Hausherren starteten gut in den zweiten Durchgang, machten nun ordentlich Dampf und hatten rund 20 Minuten lang eine starke Phase. In Minute 70 wurden die Bemühungen der Jeginger belohnt - nach einer Flanke auf die erste Stange war Csaba Ferko, Neuewerbung aus Neukirchen/Walde, zur Stelle. Doch kurz danach gab die Aigner-Elf darauf die passende Antwort und erzwang die Vorentscheidung, als Mark Pilisi aus rund 20 Metern abzog, das Leder abgelenkt wurde und im TSU-Gehäuse einschlug. Nach 80 Minuten war die Messe endgültig gelesen - nach einem weiten Ball war Mujic mit einem Heber über Keeper Bakula erfolgreich und besiegelte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag den 1:4-Endstand.

Johannes Meindl, Sportlicher Leiter SV Weng:

"Nach einer soliden Leistung konnten wir einen verdienten Sieg feiern und sind weiterhin auf einem guten Weg. Auch wenn wir mit einem zweiten Platz überaus zufrieden wären, werden wir am kommenden Donnerstag, im Nachtrag in Gurten, versuchen, dem Top-Favoriten ein Bein zu stellen und mit einem möglichen Sieg die kleine Titelchance zu wahren".

